AYRINTILAR GELİYOR...
25 Temmuz 2017 Salı29 Şevval 1438
- Muğla'da yeni bir deprem daha!İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımıBMGK'da tuhaf İsrail itirazıTürkiye iadesini istedi serbest bıraktılarCHP'li vekil kanun teklifini ruloya hazırladıÇavuşoğlu ve Çelik'ten Avrupa'ya ders!Türkiye tahminleri alt üst ettiTünelin nereye çıktığını görenler şok oldu!ABD donanması İran gemisine ateş açtı!7 yıldan sonra bir ilk! Kritik konsey toplandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:57 Güneş 05:46 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:36 Yatsı 22:16
- 28°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 24°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 24°C Ankara
- 28°C Antalya
- 20°C Artvin
- 28°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 107.041 0.31
- Altın: 143,619 0.05
- Dolar: 3,5635 0.19
- Euro: 4,1526 0.34
Muğla'da yeni bir deprem daha!
Etiketler: Muğla son depremler, milas deprem şiddeti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Muğla'da yeni bir deprem daha!Muğla, Milas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Tünelin nereye çıktığını görenler şok oldu!Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin dikkati neticesinde Zeynel Abidin mahallesinde bulunan Kanika Mezarlığı'nda bir tünel bulundu.
Bodrum'u vuran depremi incelediler! işte sonuçSakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM), 21 Temmuz’da Bodrum açıklarında meydana gelen depremi inceledi.
Müftülere nikah kıyma yetkisiNüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yüsra Osmanoğlu vefat etti
- O polisin kim olduğu ortaya çıktı!
- Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi
- Müebbetten kurtaran mesaj!
- 'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti
- Telefon konuşmaları ortaya çıktı! Vururuz
- Türk boksörün Almanya'daki ölümünde şok iddia!
- Marmara depremi için tarih verdi!
- Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
- Tartışmaları beraberinde getiren isimde yokmuş!
- Su şişesi ile kadın güvenliğin burnunu kırdı
- Antalya'da bulundu: Tarihi değiştirecek!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.