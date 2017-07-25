26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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İbadi'den Barzani'ye son uyarı

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İbadi'den Barzani'ye son uyarı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.
İbadi'den Barzani'ye son uyarı İbadi'den Barzani'ye son uyarı İbadi'den Barzani'ye son uyarı

Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen İbadi, Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin, "Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri yapıyoruz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandum planına da değinen İbadi, "Kürt ve tüm Irak halkının arzusuna saygı duyarız. Ancak anayasada tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

"IKBY içerisinde ciddi kriz var" diye Başbakan İbadi, şunları söyledi:

"Kendilerini bu yönde (referandum) ilerlemek konusunda uyarıyorum. Bunun sonucunda (referandum) doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor."

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