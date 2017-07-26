26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı

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Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla saldırı yapıldı
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına saldırı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.

Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.

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