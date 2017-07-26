BMGK'da Türkiye'den İsrail'e çağrı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Güven Begeç, Harem-i Şerif'te statünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek İsrail'e bu yöndeki uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Begeç, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen "Filistin dahil Ortadoğu'daki gelişmeler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin sorununun bölgesel ve küresel kalıcı barışa engel oluşturduğunu söyledi.

Yaşanan son gelişmelerin bunu tekrar hatırlattığını ifade eden Begeç, "Önceliğimiz tansiyonun azaltılması ve tüm tarafların itidalli davranması olmalıdır. Bununla beraber İslam dünyası için Harem-i Şerif'in tarihi statüsünün ve kutsallığının korunmasının önemi konusunda çok açık olmalıyız. Tarihi statünün değiştirilme çabası barış içinde birlikte var olmayı tehlikeye atar." dedi.

Kudüs'ün İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal olduğunu ve buna göre davranılması gerektiğini dile getiren Begeç, şöyle devam etti:

"Harem-i Şerif'in üç gün kapatılması, ardından girişlere metal dedektörler koyma kararı ve Müslümanların girişini kısıtlayan diğer önlemler kabul edilemez. Bu yanlışlar ve sokakta ibadet eden Filistinlilere karşı orantısız güç kullanımı hiçbir şekilde meşru gösterilemez."

İSRAİL'E ÇAĞRI

Güven Begeç, konuşmasında İsrail'e de çağrı yaparak "İsrail'den Harem-i Şerif'e girişi engelleyen kısıtlamaları kaldırması konusundaki uluslararası çağrıya kulak vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsrail'in metal dedektörleri kaldırma konusunda aldığı son kararı "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelendiren Begeç, statükonun korunmasının normale dönüş için temel olduğunu, bunun bir din ve ibadet özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladı.