26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia

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Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia
Cumhurbaşkanı'nın, Mehmet Görmez'in farklı bir görevde devam etmesi isteğini dile getirmesinin ardından yeni görevin ne olacağı konuşuluyor.
Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia

Erdoğan, grup toplantısına gelişinde gazetecilerin, “Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?” sorusu üzerine“Zaten tartışılması için öyle kurdum” dedi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Görmez’in geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp emekliliğini istediği iddiası kulislere yansımıştı. Görmez’in, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile de görüştüğü öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre 7 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 7 yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen Görmez’le ilgili iki iddia gündeme getiriliyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YURT DIŞI GÖREVİ İDDİASI

Biri Mehmet Görmez’in DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi İslam imajına zarar veren terör örgütlerine karşı dünyaya gerçek İslam’ı anlatmaya yönelik hazırlanacak bir yurtdışı görevinin başına getirilecek olması.

İSLAM ÜNİVERSİTESİNİN REKTÖRÜ OLACAK İDDİASI

Diğer görüş ise Görmez’in İstanbul’da kurulacak ve Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir İslam Üniversitesi’nin kurucu rektörü olacağı yönünde.

AŞIKKUTLU İSMİ ÖNE ÇIKTI

Görmez’in yerine gelecek ismin Erdoğan’ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı, atamaya ilişkin kararnamenin hazırlandığı iddia edildi.

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