Ortadoğu’nun kiralık katili Dahlan yeni iş aldı!

Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan, Mısır’da 8 bin kişilik terör kampı kurdu. Bir buçuk yıl önce Sina yarımadasında kurulan kamp Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. Kamptaki teröristler Türkiye, Sudan, Libya ve Katar başta olmak üzere Ortadoğu’da sansasyonel eylemler için yetiştiriliyor. DEAŞ’ın Libya yapısını kuran Ebu Hafs adlı terörist tarafından saldırı timlerinin kurulduğu kampın ilk hedefi ise Gazze’yi işgal etmek.

DAHLAN’IN İLK HEDEF GAZZE

Muhammed Dahlan hazırladığı plana göre, Gazze’ye DEAŞ timlerini yerleştirerek İsrail kontrolünde olan bölgelerin füzelerle vurulması ve bir dizi terör eylemi yaptırılarak, “Terör örgütü DEAŞ Gazze’yi işgal etti” algısı oluşturulacaktı. Gazze ile eş zamanlı olarak Mısır’da birçok üst düzey isme suikast düzenlenmesi de aynı planın parçası. Büyük tahribatlara yol açacak intihar saldırıları ile birlikte Mısır ordusunun Gazze’yi işgal alt yapısı oluşturulacak.

HÜCRE TİMİ OLUŞTURDU

Muhammed Dahlan’ın, Hamas’ın bertaraf edilerek bölgenin işgal edilmesi projesine el Fetih İstihbarat Şefi Teyvik el Turavi destek veriyor. Mısır’ın Sina kampından ihraç edilen DEAŞ görünümlü operasyon timleri ile birlikte el Fetih tarafından suça bulaşmış bazı isimler de aynı komplo kapsamında plana dahil edildi. 700 kişilik provokasyon timi 8’li timler halinde Gazze genelinde hücre birimleri oluşturdu.

DEAŞ BAHANESİYLE İŞGAL EDECEK

Gazze ile birlikte İsrail’in Kudüs, el Halil, Beytullahim gibi bölgelerde taciz ve işgalleri hız kazanacak. Muhammet Dahlan, Muhammed Bin Ziyad ve Abdulfettah Sisi ortaklığı ile yetiştirilen teröristlerin Gazze başta olmak üzere Türkiye, Katar gibi hedef ülkelerde düzenleyeceği operasyonlar SKY News, Gad TV kanalı tarafından desteklenecek. Sina’daki kamptan hedef ülkelere toplam 900 civarında teröristin gönderildiği gelen bilgeler arasında.

BAE, 700 MİLYON DOLAR HARCADI

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammet Bin Zayed tarafından 700 milyon dolar harcanarak kurulan terör kampından Türkiye, Katar, Filipinler ve Libya’ya terörist ihraç edildi. Özel operasyon eğitimi alan teröristler DEAŞ görünümlü eylemler düzenlemek üzere yetiştirildi.

Sorguda itiraf etti

Batı Şeria’dan Gazze’ye son 6 ayda 5 altı ziyaret gerçekleştiren Merve el Mısri, Hamas istihbarat birimi tarafından izlenmeye alındı. Gazze’de ziyaret ettiği hücre yapılanmasında operasyonla yakalanan alınan Merve el Mısri, yanında getirdiği 650 bin dolarla birlikte gözaltına alındı. Kadın gazeteci sorgusunda Gazze’ye dönük planı itiraf etti.

Yeni Şafak