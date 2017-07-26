26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Kütahya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Kütahya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi feci şekilde can verirken 1 kişi de yaralandı. Otomobilin kaza sonrası görüntüsü ise dehşete düşürdü.
Kütahya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kütahya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var Kütahya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metin Kara yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Bariyerlerin biçtiği otomobildeki Mustafa Korkut ve Emre Yıldız olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Furkan Elçi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi eğitimve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

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