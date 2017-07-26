26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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FETÖ'ye büyük operasyon! Kendileri ele verdi

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15 Temmuz gecesi Türkiye'nin iletişim ağını çökertmeye çalışan FETÖ'nün 50 Bilişim uzmanı tutuklandı.
FETÖ'ye büyük operasyon! Kendileri ele verdi
FETÖ'ye büyük operasyon! Kendileri ele verdi FETÖ'ye büyük operasyon! Kendileri ele verdi FETÖ'ye büyük operasyon! Kendileri ele verdi

Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY ‘nin bilişimuzmanları ayağına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılı olup, örgütün üst yönetiminden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye'nin iletişim ağını karartmak için faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 50 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine kondu. Tamamı Bylock kullanıcısı olan ve önceki hafta düzenlenen itiraflarla gözaltına alınan 68 kişiden 8'i itirafçı olurken, 10 örgüt şüphelisi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

4 KRİTİK KURUMA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarınca terör örgütü FETÖ/PDY’nin örgütsel faaliyetleri ve yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında,  4 hassas kurum TÜBİTAK, Havelsan, THY ve Türk Telekom’da görev yapıp örgüt üyesi olup örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 105 şüpheli hakkında 11 Temmuz günü yakalama kararı çıkarılmış, gözaltı kararıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilerin yakalanması için 8 ilde Sabahsaatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla önce 52 şüpheliyi ardından devam eden gözaltı sürecinde 16 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına almıştı.

TÜRKİYE'NİN İLETİŞİM AĞINI ÇÖKERTMEK İSTEDİLER

Gözaltına alınarak Vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin örgütün 60 kişilik üst yönetimiyle irtibatlı olup, oradan gelen emir ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları, çalıştıkları kurumlarda kurum gizli bilgilerini örgüt yöneticilerine ilettikleri, kurumun imkânlarını kullanarak örgüt adına faaliyette bulundukları ve 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere birlikte hareket ederek girdikleri Telekom ve diğer hassas kurumlarda Türkiye'nin iletişim ağını karartma gibi faaliyetlerde bulundukları tespit edilmişti. 

ÖRGÜT MENSUPLARI ELE VERDİ

15 gündür gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyeti'nde büyük bir bölümü ifade vermeyi red edip suçlarını inkar eden FETÖ mensuplarını ise aralarında bulunan ve birlikte gözaltına alınan örgüt mensupları ele verdi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmak isteyen gözaltındaki 8 örgüt üyesinin itiraflarıyla açığa düşen ve tamamı örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 60 örgüt üyesi şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, itirafçı 8 örgüt üyesiyle birlikte dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında itirafçı olan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen 8 örgüt üyesi şüpheli savcılıktan serbest kalırken, 60 örgüt üyesi şüpheli ise tutuklanma talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 60 kişiden 50'örgüt üyesi şüpheli tutuklanıp cezaevine konurken 10 örgüt üyesi şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.Polisin adreslerinde bulamadığı 35 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaları devam ediyor.

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