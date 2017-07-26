Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefası

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan’ın CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden 7 yılda yaklaşık 350 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kaçak olduğu, Anıtkabir’in imara açıldığı yalanlarıyla provokasyona çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube BaşkanıCandan’ın CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden 7 yılda yaklaşık 350 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

HER PROJEYE TAKOZ KOYAN ODANIN BAŞKANI

Ankara'da Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden son 7 yılda yaklaşık 350 bin TL maaş alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir'le ilgili ortaya attığı asılsız iddialarla da kaos çıkardı. CHP'li Çankaya Belediyesi'nde memur olarak çalışan Karakuş ilk olarak Beştepe'ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "kaçak" yalanını atarak gündeme geldi. Bu yalanı belgelerle çürütülen Karakuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te verilen iftar yemeğindeki masanın 6.5 milyon TL olduğunu söyledi. Bu iddiası da Külliye'deki kamera kayıtlarının paylaşılması ve masanın suntadan yapıldığının ortaya çıkması ile yine yalanlanan Karakuş başta Ankapark olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Ulus Projesi ve bulvarları yargıya taşıyarak sekteye uğratmak için elinden geleni yaptı.

EYLEM EYLEM GEZİYOR

7 yıldır Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden ATM memurluğu yapan ve yaklaşık 350 bin TL kazanç sağlayan Karakuş yalan iddiaları ile kaos çıkararak provokasyonlara imza attı. Gezi Parkı gibi sokak eylemlerinde yer alarak boy boy fotoğraflar çektiren ve CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne katılan Karakuş, son olarak Anıtkabir'in imara açıldığı yalanını ortaya atarak toplumu gerdi. Bu iftiralar Hükümet ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tek tek yalanlanırken Karakuş peşine yine CHP'liler takılarak yalanlara ortak oldu.



GİTMEDİĞİ BELGELENDİ

Çankaya Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Ali İhsan Ölmez'in verdiği önerge ile belediyedeki işine gitmeden maaş aldığı ortaya çıkan Karakuş, bu iddiaları gündeme getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez ve Sabah gazetesi hakkında suç duyurularında bulundu. Mahkemeye sunulan belgelerin ardından işe gitmediği tescillenen Karakuş Çankaya Belediyesi'ndeki görevine hala gitmiyor. Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen döneminde işe alınan Karakuş'la ilgili belgeler ile ortaya atılan iddialara Taşdelen'in oğlu yeni başkan Alper Taşdelen de sessiz kalmayı tercih ediyor.



Tezcan Karakuş Candan, Gezi Parkı olaylarına katıldığı gibi son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne de destek verdi.



'BELEDİYE BAŞKANI SUÇ İŞLİYOR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuyla ilgili şunları söyledi: Kendisi hakkında kaç kişi işe gelmediği iddiasında bulundu. Önüne geleni dava etti. Ama davaları kaybetti. Çankaya Belediye Başkanı bu konu ile ilgili işlem yapmadıkça o da suç işliyor. Yasalara göre Mimarlar Odası'nın meslek dayanışması haricinde faaliyet gösteren beyanat vermesi hem anayasa hem de kanuna göre yasaktır. Hak, hukuk diyen Karakuş işine geldiği zaman hukuku arar, iş kendine geldiği zaman hukuku katleder.

Sabah