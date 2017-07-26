26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 31°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.041 0.31
  • Altın: 142,708 -0.58
  • Dolar: 3,5625 0.16
  • Euro: 4,1456 0.17

Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefası

»
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan’ın CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden 7 yılda yaklaşık 350 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.
Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefası
Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefası Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefası Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefası

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin kaçak olduğu, Anıtkabir’in imara açıldığı yalanlarıyla provokasyona çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube BaşkanıCandan’ın CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden 7 yılda yaklaşık 350 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

HER PROJEYE TAKOZ KOYAN ODANIN BAŞKANI

Ankara'da Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden son 7 yılda yaklaşık 350 bin TL maaş alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir'le ilgili ortaya attığı asılsız iddialarla da kaos çıkardı. CHP'li Çankaya Belediyesi'nde memur olarak çalışan Karakuş ilk olarak Beştepe'ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "kaçak" yalanını atarak gündeme geldi. Bu yalanı belgelerle çürütülen Karakuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te verilen iftar yemeğindeki masanın 6.5 milyon TL olduğunu söyledi. Bu iddiası da Külliye'deki kamera kayıtlarının paylaşılması ve masanın suntadan yapıldığının ortaya çıkması ile yine yalanlanan Karakuş başta Ankapark olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Ulus Projesi ve bulvarları yargıya taşıyarak sekteye uğratmak için elinden geleni yaptı.

EYLEM EYLEM GEZİYOR

7 yıldır Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden ATM memurluğu yapan ve yaklaşık 350 bin TL kazanç sağlayan Karakuş yalan iddiaları ile kaos çıkararak provokasyonlara imza attı. Gezi Parkı gibi sokak eylemlerinde yer alarak boy boy fotoğraflar çektiren ve CHP'nin sözde adalet yürüyüşüne katılan Karakuş, son olarak Anıtkabir'in imara açıldığı yalanını ortaya atarak toplumu gerdi. Bu iftiralar Hükümet ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tek tek yalanlanırken Karakuş peşine yine CHP'liler takılarak yalanlara ortak oldu.

GİTMEDİĞİ BELGELENDİ

Çankaya Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Ali İhsan Ölmez'in verdiği önerge ile belediyedeki işine gitmeden maaş aldığı ortaya çıkan Karakuş, bu iddiaları gündeme getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez ve Sabah gazetesi hakkında suç duyurularında bulundu. Mahkemeye sunulan belgelerin ardından işe gitmediği tescillenen Karakuş Çankaya Belediyesi'ndeki görevine hala gitmiyor. Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen döneminde işe alınan Karakuş'la ilgili belgeler ile ortaya atılan iddialara Taşdelen'in oğlu yeni başkan Alper Taşdelen de sessiz kalmayı tercih ediyor.

Tezcan Karakuş Candan, Gezi Parkı olaylarına katıldığı gibi son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne de destek verdi.

'BELEDİYE BAŞKANI SUÇ İŞLİYOR'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuyla ilgili şunları söyledi: Kendisi hakkında kaç kişi işe gelmediği iddiasında bulundu. Önüne geleni dava etti. Ama davaları kaybetti. Çankaya Belediye Başkanı bu konu ile ilgili işlem yapmadıkça o da suç işliyor. Yasalara göre Mimarlar Odası'nın meslek dayanışması haricinde faaliyet gösteren beyanat vermesi hem anayasa hem de kanuna göre yasaktır. Hak, hukuk diyen Karakuş işine geldiği zaman hukuku arar, iş kendine geldiği zaman hukuku katleder.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TRT’deki 400 muhabirden himmet aldılarTRT’deki 400 muhabirden himmet aldılarTRT iddianamesinde, FETÖ’nün, medya imamlığını 2006-2007 yıllarında kurduğu ve bu görevi “Macit” kod isimli Necdet Conger’in yürüttüğü bilgisi yer aldı.
Adil Öksüz firariyken para çekmişAdil Öksüz firariyken para çekmişFETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün aranırken sahte pasaport edinmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Karayolunda otostopla fuhuş! İfadeleri alınıp serbest bırakıldılarKarayolunda otostopla fuhuş! İfadeleri alınıp serbest bırakıldılarSamsun'da otostop yaparak anlaştıkları araç sürücüleriyle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen 51 yaşındaki N.G. ile akrabası 22 yaşındaki S.G. şikayet üzerine gözaltına alınırken, idari işlemin ardından iki kadın serbest bırakıldı.
Terör örgütü, Rusya'ya yalvardı! Bizi bitireceklerTerör örgütü, Rusya'ya yalvardı! Bizi bitireceklerAK Parti ile MHP'nin PKK'yı bitirmek için ortak hareket ettiğini söyleyen Bese Hozat, Türkiye'ye yardımın kesilmesi gerektiğini söyledi.
Bankamatik mimarının 350 bin liralık sefasıBankamatik mimarının 350 bin liralık sefasıMimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan’ın CHP’li Çankaya Belediyesi’ndeki işine gitmeden 7 yılda yaklaşık 350 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.
TÜBİTAK onayladı! Hendek projesi geliyorTÜBİTAK onayladı! Hendek projesi geliyorDepremin zamanlamasına ilişkin tahmin olanağı sağlayan ‘hendek’ projesine TÜBİTAK’tan onay çıktı.
  • FETÖ'ye büyük operasyon! Kendileri ele verdi26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:15
  • Kütahya'da çok feci kaza! Ölü ve yaralılar var26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:14
  • İlker Başbuğ'dan flaş bellek açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:02
  • Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:21
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı26 Temmuz 2017 Çarşamba 06:56
  • Muğla'da yeni bir deprem daha!25 Temmuz 2017 Salı 23:03
  • Tünelin nereye çıktığını görenler şok oldu!25 Temmuz 2017 Salı 22:21
  • Bodrum'u vuran depremi incelediler! işte sonuç25 Temmuz 2017 Salı 18:20
  • Müftülere nikah kıyma yetkisi25 Temmuz 2017 Salı 18:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş S-400 açıklaması25 Temmuz 2017 Salı 18:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri