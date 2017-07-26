26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Emekliliğine 3 gün kalmıştı...

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Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde emekliliğine 3 gün kalan bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Emekliliğine 3 gün kalmıştı... Emekliliğine 3 gün kalmıştı... Emekliliğine 3 gün kalmıştı...

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Rehberlik Öğretmeni Belgin Batuman (55), sabah okula gelmeyince okul müdürü ve öğretmenler evine geldi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Kumbahçe Mahallesi'nde Akçabük Sokak, Taşduvar Evleri Sitesi'ndeki evinin önüne gelen meslektaşları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haberverdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Belgin öğretmeni yatağında ölü buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi ile birlikte evde inceleme yapıldı. Öğretmende hiçbir darp izi bulunmadı. Olay yerine gelen savcı cenaze ve evde incelemelerden bulundu. 

Öğretmenin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Okul yönetimine bir süre önce emeklilik dilekçesini veren Belgin öğretmen 3 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi. Belgin öğretmenin meslektaşları ölüm haberi ile birlikte yasa boğuldu. Polis, Batuman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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