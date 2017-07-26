26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı

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Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 22. yılında dualarla anıldı.
Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı

Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 22. yılında dualarla anıldı.

DEB Partisince, Ahmet'in Gümülcine'de Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Edirne Valisi Günay Özdemir, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Avrupa Hür İttifakı EFA Partisi yetkilileri, Yunanistan Makedon Azınlığı temsilcisi Yorgos Papadakis, Yunanistan Müslümanlar Birliği Başkanı Naim Elgadur, Bulgaristan DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hoca, DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Aliçavuş, Batı Trakyalılar Derneği temsilcileri ile Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı katıldı.

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Merhum Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapıldı ve dua edildi.

'MERHUM SADIK'I ÖZEL KILAN ŞEY...'

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yıldız törende yaptığı konuşmada, Ahmet'in yaşamının Türk diplomasisi için adeta ders niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz Türk diplomatlar için merhum Sadık'ı özel kılan şey, azınlığın davasını, hakkını, hukukunu uluslararası alana taşıma gayretidir. Bu nokta çok önemli. Çünkü biz, azınlık olarak yaşamayı, diaspora olarak yaşamayı geçen yüzyılda öğrenmeye başladık. Şimdi, bununla nasıl baş edeceğimizi, kendimizi nasıl anlatacağımızın yollarını buluyoruz." dedi.

Yıldız, dış ülkelerdeki Türk azınlık toplumlarının mücadelelerinin hiçbir zaman ayrılıkçı anlayışa dayandırılmadığını, sadece haklar için mücadele edildiğini söyledi.

Bunun Yunanistan için özellikle geçerli olduğunu vurgulayan Yıldız, Yunanistan'a bakışlarının komşuluk ilişkisine dayandığını belirterek azınlık okullarının, müftülüklerin durumu göz önünde bulundurulduğunda bu komşuluk ilişkisine yakışmayan durumlara şahit olunduğunu dile getirdi.

Yıldız, azınlık meselelerinin yanı sıra iki ülke arasında iyi komşuluğa uymayan, ya da sorunları çözme gayretiyle bağdaşmayan başka durumların da mevcut olduğunu belirterek Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olmasına karşın, 60 yıldır cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gerçekleşmediğine dikkati çekti.

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