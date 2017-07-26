26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 31°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.041 0.31
  • Altın: 142,708 -0.58
  • Dolar: 3,5625 0.16
  • Euro: 4,1456 0.17

Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısı

»
Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol, günün bomba yazısına imza attı. Elibol, sistemdeki açıklar giderilmezse 2 yıl içinde ordudaki ulusalcıların darbe yapabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısı
Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısı Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısı Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısı

Yeni darbe olur mu? Herkesin merak ettiği ve bir o kadar endişeyle cevabını aradığı bir soru. İşte bu soruya ürküten bir yanıt geldi. Yazar Nuri Elibol, güvenlik birimlerine dayanarak 2 yıl içinde ulusalcıların darbeye karkışabileceğini yazdı.

Türkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol'un üst düzey güvenlik kaynaklarından dayandırak verdiği bomba yazı gazetenin manşetine taşındı. İşte yazarın "Ulusalcılar hala tehlike" başlıklı yazısının ilgili bölümü:

SİSTEM AÇIKLARI GİDERİLMEZSE

"(...)FETÖ’cüler TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler:

“FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.”

Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Sevilay Yılman: FETÖ’cüler kiminle irtibat kurmadı ki?Sevilay Yılman: FETÖ’cüler kiminle irtibat kurmadı ki?Habertürk’ün Hükümete yakın kalemlerinden Sevilay Yılman, Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yazarlarının tutukluluğuna itiraz edip, iddianamenin sorunlu olduğunu savundu ve “Bir bityeniği var o işin içinde...” dedi.
Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısıTürkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısıTürkiye gazetesi yazarı Nuri Elibol, günün bomba yazısına imza attı. Elibol, sistemdeki açıklar giderilmezse 2 yıl içinde ordudaki ulusalcıların darbe yapabileceği uyarısında bulundu.
Bölgeyi teröre boğacak bunlar!Bölgeyi teröre boğacak bunlar!Bugün bütün bölgeyi etkileyecek yeni bir oluşumdan, bir kirlisenaryodan, kapılarımızı çalacak yeni terör organizasyonundan, bu terör timlerinin sahiplerinden, Türkiye ve bölgenin açık düşmanı olan iki kişiden bahsetmek istiyorum:
Erdoğan’ın uçağına bir kez bile binemeyen Yeni Şafak Yazarı isyan ettiErdoğan’ın uçağına bir kez bile binemeyen Yeni Şafak Yazarı isyan ettiErdoğan’ın uçağına bir kez bile binemeyen Yeni Şafak Yazarı isyan etti
KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na benziyor? Erbakan'dan Siyonistlere müthiş cevapKKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na benziyor? Erbakan'dan Siyonistlere müthiş cevapMilli Gazete yazarı Adnan Öksüz, "İki mavi şerit arasındaki altıgen!" başlıklı yazısında Kıbrıs ve İsrail bayraklarındaki çizgilerin ne anlama geldiklerini yazdı. Öksüz yazısında ayrıca Kıbrıs bayrağının çiziminde son noktayı kimin koyduğunu da yazdı.
  • Adil Öksüz’le ilgili en korkutucu tahmin!25 Temmuz 2017 Salı 09:15
  • İşte günün gazete manşetleri25 Temmuz 2017 Salı 07:00
  • Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:19
  • Emniyet FETÖ'den tamamen temizlendi24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:24
  • İşte günün gazete manşetleri24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
  • Kudüs’te iş başa düştü!22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:10
  • Batı geriler, Doğu yükselir, Türkiye güçlenir, kavga şiddetlenir22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:50
  • İşte günün gazete manşetleri22 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
  • Yeni bir anıtkabir açıklaması beklemek21 Temmuz 2017 Cuma 11:00
  • İşte günün gazete manşetleri21 Temmuz 2017 Cuma 10:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri