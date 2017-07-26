26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 31°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.041 0.31
  • Altın: 142,708 -0.58
  • Dolar: 3,5625 0.16
  • Euro: 4,1456 0.17

Hükümet harekete geçti! Rekor indirim

»
Hükümet harekete geçti! Rekor indirim
Kurumlar Vergisi’nde rekor indirim geliyor. Özel sektörün önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi’ni Bakanlar Kurulu 5’e kadar düşürebilecek.
Hükümet harekete geçti! Rekor indirim Hükümet harekete geçti! Rekor indirim Hükümet harekete geçti! Rekor indirim

Hükümet, güçlü büyüme için vergi ayağında da önemli hamlelere hazırlanıyor. İşletmeler, sermaye şirketleri ve iktisadi kuruluşların önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi'ni (KV) aşağı çekmek için harekete geçildi. Maliye, KDV sisteminde olduğu gibi Kurumlar Vergisi'nde de 35 ülke uygulamasını masaya yatırdı. Birçok ülke 2020'ye kadar KV'yi aşağı çekmeye hazırlanırken, Maliye de sektörel ve alan bazlı çalışma ile bu yükü hafifletmeye hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu, Kurumlar Vergisi'ni dörtte üçe kadar indirebilecek. Bu durumda mevcutta yüzde 20 olan vergi oranı sektörel bazda 5'e kadar düşürülebilecek.

35 ÜLKE UYGULAMASINA İNCELEME

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Gelir Vergisi Kanunu kapsamında üretimin teknolojik seviyesine bağlı olmak üzere Kurumlar Vergisi indirimi yapmayı amaçladıklarını söyledi. Ağbal, indirim yapılacak sektörler ve oranlar üzerinde senaryo çalışmaları yapacaklarını açıklarken, 35 ülkede uygulamalar mercek altına alındı.

Maliye'nin hazırladığı yeni Gelir Vergisi Kanunu'yla küçük işletmelerin sermaye piyasalarında halkla arzını teşvik edecek vergi kolaylıkları getiriliyor. Sermaye artırımına giden, halka arzyapan küçük işletmeler indirimli Kurumlar Vergisi'nden yararlanacak. Vergi oranının dörtte üçe kadar indirme noktasında Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.

OECD ülkelerinde ortalama Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25 seviyesinde. İngiltere, vergi oranını G-20 ülkeleri içinde en düşük seviyeye çekmek için çalışma yürütüyor. Ülke, üç yıllık geçiş sürecinde Kurumlar Vergisi'ni yüzde 19'dan 17'ye düşürmeyi planlarken, inovatif şirketler için vergi desteğine hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump vergi reformu kapsamında yüzde 38.9 olan oranı 15'e düşürme kararı aldı. Türkiye de Kurumlar Vergisi'ni 2006'da yüzde 20'ye indirmişti.

İNDİRİM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Birçok ülke Kurumlar Vergisi yükünü hafifletmek için indirim oranı ve takvimini açıklamaya başladı. Fransa yüzde 34.4 olan Kurumlar Vergisi'ni üç yıl içinde yüzde 28'e, Belçika da yüzde 34'ten 20'ye düşürmeyi planlıyor.

Avustralya 2026 yılına kadar oranı yüzde 30'dan 25'e, Lüksemburg 2018'e kadar yüzde 27'den 26'ya, İsrail ise yüzde 24'ten 23'e indirmeyi öngörüyor.

fywk1_1501048125_8649.jpeg

EN DÜŞÜK VERGİ MACARİSTAN'DA

Maliye Bakanı Ağbal'ın incelenmesi talimatı verdiği 35 ülke içinde en düşük kurumlar vergisi yüzde 9 ile Macaristan'da alınıyor. Kurumlar Vergisi Almanya'da 32, Meksika ve Japonya'da 30, Portekiz'de 29.5, Yunanistan'da 29, Yeni Zelanda'da 28, İtalya'da 27.8, Lüksemburg'da 27.1, Kanada'da 26.7 oranında uygulanıyor.

Avusturya, Hollanda, İspanya, Şili'de yüzde 25 olan Kurumlar Vergisi, Norveç'te yüzde 24, Danimarka ve İsviçre'de yüzde 22 oranından alınıyor. Estonya, Finlandiya, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Letonya ve İrlanda'da ise yüzde 20 ve altında uygulanıyor.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SGK düğmeye bastı! Özel hastanelerde yeni dönemSGK düğmeye bastı! Özel hastanelerde yeni dönemSosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelere elektronik sicil uygulaması başlatıyor.
Hükümet harekete geçti! Rekor indirimHükümet harekete geçti! Rekor indirimKurumlar Vergisi’nde rekor indirim geliyor. Özel sektörün önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi’ni Bakanlar Kurulu 5’e kadar düşürebilecek.
Trump'tan FED ve Yellen açıklamasıTrump'tan FED ve Yellen açıklamasıTrump, başkan olmadan önce 'muhtemelen aday göstermeyeceğim' dediği Yellen için bu kez 'adaylardan biri kesinlikle Yellen' açıklamasında bulundu.
Türkiye tahminleri alt üst ettiTürkiye tahminleri alt üst ettiEkonomide başlatılan seferberlik, Türkiye hakkındaki karamsar girişimleri alt üst etti.
Türkiye’den 'Altın Vuruş'Türkiye’den 'Altın Vuruş'Altın fiyatları son zamanlarda yükseliş trendine girerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv yönetimindeki başarısı da dikkat çekiyor.
Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarıTürkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarıAB'li Defense News dergisi tarafından da hazırlanan 'Dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları' listesinde 3 Türk şirket yer alırken Almanya'dan sadece 2 şirket yer alabildi
  • İşte Zeybekçi'nin büyüme beklentisi25 Temmuz 2017 Salı 15:58
  • Otomotivin yüzde 78'i AB'ye25 Temmuz 2017 Salı 12:08
  • Mayısta motorin ve benzin satışları arttı25 Temmuz 2017 Salı 12:08
  • Almanya'dan şimdi de 'Gümrük Birliği' çıkışı!25 Temmuz 2017 Salı 12:07
  • Goldmans Sachs'dan kritik karar! Çekiliyorlar25 Temmuz 2017 Salı 12:06
  • Brent petrol 48 doların üzerinde25 Temmuz 2017 Salı 12:06
  • IMF'den gündemi sarsan 'Çin'e taşınabiliriz' açıklaması25 Temmuz 2017 Salı 11:40
  • Alman havalimanlarında 'Türkiye' uyarısı25 Temmuz 2017 Salı 11:20
  • Bir mesleğe daha yemin geliyor25 Temmuz 2017 Salı 09:28
  • Altını olanları sevindirecek haber!25 Temmuz 2017 Salı 09:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri