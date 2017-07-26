26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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TRT’deki 400 muhabirden himmet aldılar

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TRT iddianamesinde, FETÖ’nün, medya imamlığını 2006-2007 yıllarında kurduğu ve bu görevi “Macit” kod isimli Necdet Conger’in yürüttüğü bilgisi yer aldı.
TRT’deki 400 muhabirden himmet aldılar
TRT’deki 400 muhabirden himmet aldılar TRT’deki 400 muhabirden himmet aldılar TRT’deki 400 muhabirden himmet aldılar

FETÖ’nün TRT’deki yapılanmasına ilişkin 21 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, FETÖ’nün TRT’yi nasıl ele geçirdiği ve yaptığı usulsüzlükler ve medyadaki yapılanması anlatıldı. Tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla alınan bir çok ifade iddianameye girdi. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Birol U.’nün beyanlarına göre, FETÖ, “medya imamlığı”nı 2006-2007 yıllarında kurdu.

GÖLGE İMAM

Bu birim aracılığıyla FETÖ’nün yayın organları dışındaki kuruluşlara örgüt üyeleri yerleştirildi. Medya imamlığı görevini ise “Macit” kod isimli Necdet Conger yürüttü. Malatyalı olan ve 47-49 yaşlarında olduğu ifade edilen Conger’in Fetullah Gülen ile doğrudan görüştüğü kaydedildi. Conger’in örgüt içinde “bilgi küpü” diye anıldığı belirtildi. Conger’in Ankara ve İstanbul’daki yardımcıları üzerinden medyayı yönlendirdiği ifade edildi. Daha önce FETÖ’nün medya imamının Hidayet Karaca, yardımcısının ise firari Ekrem Dumanlı olduğu belirtiliyordu. “Gölge imam” olduğu değerlendirilen Conger hakkında internette hiçbir bilgi ve görüntüye rastlanmaması ise dikkat çekti.

400 FETÖ'cü muhabirden himmet aldılar

İddianamede, örgütün TRT’de 15 Temmuz öncesi çeşitli kadrolarda bulunan 7 bin 203 personelin çalıştığı, bunlardan 897’sinin FETÖ bağlantısının tespit edildiği vurgulandı. Muhabir kadrosunda da ciddi bir yapılanmaya gittiği anlaşılan örgütün, 400 muhabirden her ay düzenli olarak himmet topladığı belirtildi.

Şükür’e 740 bin TL

TRT kaynaklarının örgüt için kullanıldığına dikkat çekilen iddianamede, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı’nın TRT’den aylık 12 bin aldığı, firari eski futbolcu Hakan Şükür’ün ise yıllık 740 bin TL aldığı vurgulandı.

Yeni Şafak

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