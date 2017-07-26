26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Saldırıya geçtiler! Küstah 'Erdoğan' çıkışı

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Saldırıya geçtiler! Küstah 'Erdoğan' çıkışı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'da İsrail terörünü eleştirmesine yanıt verdi.
Saldırıya geçtiler! Küstah 'Erdoğan' çıkışı Saldırıya geçtiler! Küstah 'Erdoğan' çıkışı Saldırıya geçtiler! Küstah 'Erdoğan' çıkışı

1967'den beri devlet terörü işleyen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın Filistin ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkan adımlarını ve açıklamalarını yediremeyen İsrail yönetimi, anında saldırıya geçti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan küstah açıklamada, "Erdoğan, İsrail'e öğüt verebilecek en son kişidir" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında "İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya Müslümanların girişine engel olan son günlerdeki tavrını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'ya ibadete giden Müslümanlara terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz. Şu an yapılan, Mescid-i Aksa'yı müslümanların elinden alma girişimidir. Başka izahı yok. Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır" ifadelerini kullanmıştı.

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