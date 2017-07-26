Memur-Sen'den Büyük Kudüs mitingi kararı

Yalçın, “Müslümanların onuruna kast edenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü, Kudüs’ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız” dedi.

Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik kuşatmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Pazar günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek olan Büyük Kudüs Mitingine milyonların katılması bekleniyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı açıklama ile mitinge katılacaklarını ifade etti.

Yalçın, Yenikapı’da yapılacak olan mitingin İsrail’e bir mesaj olacağını bu yüzden mitinge katılacaklarını söyledi. Yalçın, “Müslümanların onuruna kast edenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü Kudüs’ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız. Müslümanların sesine ses, yumruğuna güç olacağız. Yenikapı’da tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi mahşeri bir kalabalık olmalı ki İsrail’e sert bir mesajı milletçe göndermiş olalım” şeklinde konuştu.

Büyük Kudüs Mitingi, 30 Ağustos Pazar günü saat 17:00’de Yenikapı’daki miting alanında yapılacak. Mitinge çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve taraftar grupları destek veriyor.