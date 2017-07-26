Solunum yetmezliği nedeniyle geçen hafta Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fahriye Destici'nin durumu ağırlaştı. Batı Trakya’dan dönen Destici, annesi Özgül Fahriye Destici’yi Eskişehir Devlet Hastanesi yoğun bakımda ziyaret etti. Durumu ağırlaşan Fahriye Destici, sabah erken saatlerde ambulans helikopterle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımda
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