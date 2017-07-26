26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımda

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BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımda
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin annesi Özgül Fahriye Destici (81) yoğun bakıma alındı.
BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımda BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımda BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımda

Solunum yetmezliği nedeniyle geçen hafta Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fahriye Destici'nin durumu ağırlaştı. Batı Trakya’dan dönen Destici, annesi Özgül Fahriye Destici’yi Eskişehir Devlet Hastanesi yoğun bakımda ziyaret etti. Durumu ağırlaşan Fahriye Destici, sabah erken saatlerde ambulans helikopterle Ankara  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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BBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımdaBBP lideri Destici'nin annesi yoğun bakımdaBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin annesi Özgül Fahriye Destici (81) yoğun bakıma alındı.
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