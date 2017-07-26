26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Akşener'in partisi için ilk açıklama!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na röportaj verdi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener sorusuna cevap verdi.
Akşener'in partisi için ilk açıklama!
Akşener'in partisi için ilk açıklama! Akşener'in partisi için ilk açıklama! Akşener'in partisi için ilk açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu, internet ortamında yayın yapan ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da Yayın Kurulu'nda yer aldığı bir dergiye röportaj verdi.

Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmalarına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Şöyle düşünmek lazım; demokratik parlamenter sistemi savunan ve bu bağlamda oy alacak bir siyasi yapılanma Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir yapılanmadır. Başkanlık sistemini savunanlar ve ona destek verenler oylarının yönünü değiştirip Meral Hanım’a doğru bir eğilime girerlerse bundan, parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar. Başkanlık modelini Türkiye bağlamında düşünmek lazım. Milletvekilliği bağlamında Meral Hanım ayrı bir siyasi yapılanmaya gider ve parti kurarsa bunu bugünden yorumlamak çok doğru değil. Çünkü nasıl bir kadroyla kurulacak, kuruluş amaçları ne? Bunun görülmesi lazım." yanıtını verdi.

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