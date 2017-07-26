Birçok şehre yapılıyor! Arsa fiyatları uçuşa geçti

Şehir Hastaneleri, Anadolu’daki bazı şehirlerin gayrimenkul piyasasını şaha kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle şehir hastaneleri atağına kalkan Türkiye'nin bu hamlesi Anadolu'daki bazı şehirlerin gayrimenkul piyasasını coşturdu. Hastanelerin temellerinin atılması bile Anadolu şehirlerindeki arsa fiyatlarında iki kata kadar varan artışlar getirirken, bu şehirlerin yapısal anlamda yenilenmesi için de önemli bir fırsat oldu. Şehir hastanelerinin gayrimenkulde ortaya çıkardığı bu hareketin markalı konut üreticilerini İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın dışında Anadolu'nun diğer bölgelerine de kaydırması bekleniyor.



ÇEVRESİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR



Modern mimarileriyle ön plana çıkan şehir hastaneleri, bulundukları yerlerin yeniden yapılanması için de olumlu fırsat yaratıyor. Hastane çevresinde bulunan eski binalar yerlerini modern yapılara bırakıyor. Bu hem planlı şehircilik hem de depreme dayanıklı yeni yapı stokunun hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Artık özel hastaneler gibi konumlanan ve birçok bölümü içeren şehir hastaneleri, çevre illerden de tedavi amaçlı vatandaşların akınına uğruyor. Mart ayında hizmete giren Isparta Şehir Hastanesi gibi hastanelerde bunun ilk işaretleri görüldü. Bu da gelecek yıllarda burada önemli bir yapı stokunun bulunmasını zorunlu kılacak.



ARSA DEĞERİ İKİYE KATLANDI

Şehir hastanelerinin temellerinin atılmasıyla birlikte çevre arsalarda fiyatlar iki katına çıkıyor. Örneğin, Eskişehir'de metrekare birim fiyatları 3 bin 500 TL'ye kadar çıktı. Öte yandan bölgede konut yapan müteahhitler de şimdiden 2 katlı olan kat izinlerinin artırılmasını istemeye başladı.





METREKARESİ 5 BİNE ÇIKTI

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin bulunduğu bölgede genellikle sağlık alanlarının ve kamu binalarının bulunduğunu belirterek, "Fiyatlara bakıldığında 2016'da metrekaresi 4 bin ila 4 bin 500 TL civarında olan satışlar 2017'de yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla 5 bin liraya yükseldi" diye konuştu. 2015'te başlayan hastane inşaatının 2018'de biteceğini dile getiren Maya, "Bölge ve çevresinde yer alan Aşağıeğlence Mahallesi'nde konut fiyatlarına bakıldığında 2016'da metrekaresi bin 750 ila 2 bin lira civarında olan satışların şimdiden 2 bin 500 liraya çıktığı görülüyor" dedi.

SABAH