26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna (ECLAC) üyeliğinin onaylanarak resmileştiğini duyurdu.
Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı
Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna üyeliğinin dün New York'ta yapılan BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (EKOSOK) Toplantısında onaylanarak resmileşmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası çerçevesinde Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerini geliştirmeye önem verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giderek olgunlaşan Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik kapsamlı açılım stratejimiz, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin her alanda en yüksek düzeye çıkarılmasını ve bölgesel örgütlerle kurumsal ilişkiler tesis edilmesini amaçlamaktadır."

Açıklamada, EKOSOK'un kurduğu beş bölgesel komisyondan birisi olan ECLAC'ın temel amacının, Latin Amerika ülkelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak ve ekonomik politikaları arasında uyum sağlamak olduğu vurgulanarak, ECLAC'ın, kurulduğu 1948 yılından beri Latin Amerika'nın kalkınması konusunda geliştirdiği stratejilerle bölgenin sanayileşmesine ve kapsayıcı şekilde büyümesine önemli katkılarda bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Şubat 2016'da Şili'ye yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin bu örgüte üyelik başvurusunda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin ECLAC'a üyeliğinin 30 Ocak 2017'de ECLAC Genel Komite görüşmeleri sırasında kabul edildiği bildirildi.

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