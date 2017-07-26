26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Galatasaray'a transferde kötü haber!

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Galatasaray'a transferde kötü haber!
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Giannelli Imbula'ya, Ligue 1'in son şampiyonu Monaco da talip oldu
Galatasaray'a transferde kötü haber! Galatasaray'a transferde kötü haber! Galatasaray'a transferde kötü haber!

Orta saha transferi için sportif direktör Cenk Ergün ile birlikte yurt dışında bulunan Dursun Özbek; Imbula, Fernando ve Denayer gibi yıldızları kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'a Imbula transferinde dev bir rakip çıktı.

Bakayoko'yu Chelsea'ye satan Monaco, Bakayoko'nun yerini doldurmak için Imbula'yı transfer etmek istediği ve bunun için Stoke City'le iletişime geçtiği öğrenildi.

Porto'dan Stoke City'ye 25 milyon Euro'ya transfer olan Imbula, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giydi.

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