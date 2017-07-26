26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Quaresma'ya şok! Ceza geliyor

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Quaresma'ya şok! Ceza geliyor
Beşiktaş, İspanya'daki çalışmalarını sürdürürken sözleşmesi gereği kampa geç katılan Quaresma 2 gün için ceza ödeyecek.
Quaresma'ya şok! Ceza geliyor Quaresma'ya şok! Ceza geliyor Quaresma'ya şok! Ceza geliyor

Beşiktaş, Marbella kampının ikinci gününü akşam yaptığı taktik idman ile tamamladı.

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Candaş Tolga Işık, Marbella'ya gelerek siyah-beyazlıların akşam idmanını izledi. 3 gün Marbella'da kalacak olan başkan ve yöneticiler hazırlık maçlarını seyredecek ve aynı zamanda Negredo transferini de bitirmeye çalışacak.

Akşam idmanında taktik çalışmaya ağırlık veren Güneş, yeni transfer Pepe'yi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştırdı. Isınma ve pas hareketleri ile başlayan idman yarı sahada taktik oyun ile devam etti. Bu bölümde futbolcuların en fazla 2 pas yaptıktan sonra oyunun yönünü değiştirmelerini isteyen Güneş oyunculara sık sık uyarılarda bulundu. Antrenman şut çalışması, taktik ve çift kale maç ile sona erdi.

Bu arada Beşiktaş antrenmanını seyretmeye gelen İspanyol taraftarlar Pepe ile fotoğraf çektirip imza aldı.

Gribal enfeksiyon geçiren Babel ve Atiba takım çalışmasında yer alırken kampa dün katılması gereken Quaresma'nın gecikmeli olarak geleceği açıklandı. Bu akşam kampa katılacak olan Quaresma 2 gün geç geldiği için sözleşmesinde yer aldığı şekilde para cezasına çarptırılacak. Yeni transfer Orkan Çınar ise yarın Marbella'ya gelerek kampa katılacak.

Beşiktaş Marbella kampının ilk hazırlık maçını yarın akşam Valladolid ile oynayacak. Marbella Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

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