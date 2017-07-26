İşte Kulüpten yapılan açıklama:
"TRT Spor kanalında gazeteci Cem Dizdar tarafından Atınç Nukan'ın önceki yıl gerçekleşen Leipzig transferiyle ilgili şaibe imasında bulunulmuştur.
Hangi bilgi ve belgelere dayanarak şaibe imasında bulunduğunu merak ettiğimiz Sayın Cem Dizdar'a tüm arşivimiz, tüm dokümanlar bir gazeteci olarak inceleme yaparak kamuoyunu bilgilendirebilmesi adına sonuna kadar açıktır.
Aynı zamanda Sayın Cem Dizdar'a bu transfer ile ilgili RB Leipzig kulübündeki belgeleri de inceleyebilmesi için de kulübümüz tarafından tam yetki verilecektir.
'Kağıtlara bakmak lazım' diyen Sayın Cem Dizdar'a gerek Beşiktaş gerekse Leipzig tarafındaki tüm dokümanlar sunulacak, bununla da yetinmeyip belgeleri incelerken ihtiyaç duyacağı her türlü uzman danışmanlık hizmeti de kulübümüz tarafından sağlanacaktır.
Sayın Cem Dizdar'ın bu hakkı kullanması için kulübümüz tarafından kendisiyle irtibata geçilmiştir.
Kendisinden beklentimiz Sayın Dizdar'ın dile getirdiği bu şaibe iddiasını bir an önce kanıtlaması, şayet kanıtlayamaz ise kamuoyu önünde kulübümüzden özür dilemesidir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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Beşiktaş'tan şaibe iddiasına sert tepki
İşte Kulüpten yapılan açıklama:
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