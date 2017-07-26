26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Tolunay Kafkas resmen açıklandı!

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Tolunay Kafkas resmen açıklandı!
Milli Takımlardaki yapılanma devam ediyor. Tolunay Kafkas genç milli takımlar sorumlusu oldu.
Tolunay Kafkas resmen açıklandı! Tolunay Kafkas resmen açıklandı! Tolunay Kafkas resmen açıklandı!

Hafta başında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 1'nci yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Özdilek'ten sonra, Tolunay Kafkas da Genç milli Takımlar sorumluluğuna getirildi. Özdilek ve Kafkas görevlerine başladı.

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