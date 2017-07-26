Hafta başında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 1'nci yardımcısı olarak göreve başlayan Mehmet Özdilek'ten sonra, Tolunay Kafkas da Genç milli Takımlar sorumluluğuna getirildi. Özdilek ve Kafkas görevlerine başladı.
26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Tolunay Kafkas resmen açıklandı!
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