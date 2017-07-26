Negredo bitiyor! Bir forvet daha listede

İlk olarak İspanya La Liga ekibi Valencia’nın formasını giyen Alvaro Negredo için temaslarda bulunan yönetim, tecrübeli futbolcu için kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. 31 yaşındaki golcüyü kiralamak için yaptığı görüşmelerden, “İsterseniz bonservisiyle verelim” teklifi alması sonrasında bu öneriyi olumlu karşılayan Kartal, 7 milyon Euro’luk (28 milyon TL) isteğe, 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) cevap vermişti. Yıldız isim için pazarlıkların devam ettiği belirtilirken Valencia’nın bu oyuncusunu elinden çıkarmakta kararlı olduğu ve Negredo’nun sıradaki durağının Beşiktaş olduğu konuşuluyor.



2’si birden gelebilir



Fransa Lig 1 ekibi Lille forması giyen Eder Lopes için de girişimlerde bulunan Kartal, tecrübeli futbolcunun menacerinden maliyet raporu istemişti. Lille’in oyuncusu için 4 milyon Euro (16 milyon TL), Portekizli golcünün ise seneliği 3 milyon Euro’dan (12 milyon TL) üç yıllık anlaşma isteğinde bulunulması sonrasında Kartal, karşı teklif hazırladı. 29 yaşındaki futbolcu için yönetimin, oyuncuya ve kulübüne 2.5 milyon Euro’luk (10 milyon TL) öneri sunduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, uygun şartların sağlanması halinde 2 futbolcuyu birden renklerine bağlayabileceği öğrenildi.