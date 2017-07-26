Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın yakın arkadaşı Filipa, sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması yaktığı görüntüyü paylaşınca sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Fenerbahçe formasını eldiven takarak tutan Filipa, "Sadece eldivenlerle" yazdıktan sonra Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını daha paylaştı.
Filipa'nın bu paylaşımına bazı Beşiktaşlı taraftarların da tepki verdiği görüldü.
26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Dünyasına sitem!Türkiye'den çok sert tepki: Haddini bilmez...Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıArda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabıMedipol Başakşehir'de Avrupa'ya özel sponsor!Fenerbahçe'de Simon Kjaer şoku!Cengiz Ünder, İtalya’da gündem olduBarzani bildiğini okuyor! Sandık yerleri bile...Avrupa'dan çifte standart! Flaş Hamas kararıErdoğan'dan YÖK'e çağrı: Gözden geçirin!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:58 Güneş 05:47 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:35 Yatsı 22:15
- 33°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 30°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 30°C Amasya
- 31°C Ankara
- 32°C Antalya
- 29°C Artvin
- 32°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 107.506 0.43
- Altın: 142,686 -0.58
- Dolar: 3,5598 -0.10
- Euro: 4,1411 -0.28
Quaresma'nın arkadaşı, F.Bahçe forması yaktı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın yakın arkadaşı Filipa, sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması yaktığı görüntüyü paylaşınca sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabıTransfer çalışmalarına üç koldan devam eden Galatasaray'da, Arda Turan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Medipol Başakşehir'de Avrupa'ya özel sponsor!Türk Hava Yolları (THY), Medipol Başakşehir'in 2017-2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.
Fenerbahçe'de Simon Kjaer şoku!Fenerbahçe'de Simon Kjaer, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz maçı kadrosuna alınmadı.
Cengiz Ünder, İtalya’da gündem olduRoma’nın hazırlık maçında Tottenham’ı 3-2 yendiği maçta yeni takımıyla ilk maçında ilk golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder’den İtalyan basınında övgü ile bahsedildi.
Fenerbahçe forvetsiz kaldıFenerbahçe sezonun ilk resmi maçının arifesinde eksikliğini hissettiği forvet hattında bir darbe daha yedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
- Cenaze namazında dikkat çeken görüntü
- Ünlü işadamı hayatını kaybetti
- 'Hero' tişörtünün nasıl geldiği belli oldu
- FETÖ elebaşını sarsan ölüm haberi!
- Gamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdi
- Yüsra Osmanoğlu vefat etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.