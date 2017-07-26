26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya'nın transferini bitirmek için Fransa'ya uçtuğu Hatem Ben Arfa seferinden detaylar gelmeye başladı.
Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ortaya çıktı!

PSG'nin kadro dışı bıraktığı ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki oyuncu Hatem Ben Arfa'ya önerilen rakam hakkında detaylar verildi. France Football'un haberine göre, sarı-lacivertliler 1 yıllık kiralama teklifinin yanı sıra oyuncuya 3.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Fenerbahçe'nin sezon sonu için oyuncuyu satın alma opsiyonu da belirlediği ifade edildi. Haberde ise başka büyük bir bomba var.

Öte yandan çok sürpriz bir Süper Lig ekibinin de yıldız oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Fransızların belirttiğine göre Antalyaspor da Ben Arfa için yüklü bir teklifle masaya gelmeye hazırlanıyor. Samuel Eto'o'yu satmayacağını deklare eden Antalyaspor yönetiminin, sarı-lacivertlilerin Ben Arfa transferinde araya girdiği ileri sürülüyor.

Direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Ben Arfa’nın da sarı lacivertlilere gelmek adına önemli bir fedakarlıkta bulunacağı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Ben Arfa, PSG’den alacaklarının önemli bölümünden feragat edecek.

Hasan Çetinkaya 25 Temmuz Salı sabahı Paris'e Ben Arfa transferini bitirmek üzere uçuş yapmıştı.

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