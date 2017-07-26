26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Burak koptu geliyor! Büyük fedakarlık...

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Burak koptu geliyor! Büyük fedakarlık...
Trabzonspor eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için artık gün sayıyor.
Burak koptu geliyor! Büyük fedakarlık... Burak koptu geliyor! Büyük fedakarlık... Burak koptu geliyor! Büyük fedakarlık...

Bordo-Mavili yönetim, Çin'in Beijing Guoan takımından senelik 6 milyon 500 bin Euro kazanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ile 3 milyon 500 bin Euro'ya anlaşma sağladı. Burak böylece yeniden Trabzonspor forması giyebilmek için tam 3 milyon Euro'dan (14.5 milyon TL) vazgeçti. Milli futbolcunun bu davranışı da daha imzayı atmadan taraftarları mest etti.

Burak ile söz kesen yönetim şimdi ise Çin kulübü ile son pürüzleri giderip transfere nokta koymayı planlıyor. Trabzonspor, Beijing'e 4 milyon Euro teklif etmişti.

PARA KAZANDIRARAK GİTMİŞTİ

2010-2012 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve 1 kez gol kralı olan Burak, Bordo-Mavililerden Galatasaray'a 5 milyon Euro'ya gitmişti.

Trabzonspor, 32 yaşındaki oyuncusun Çin'in Beijing Guoan'a satışından da 1 milyon 750 bin Euro pay aldı. Trabzon'a bedava gelen Burak, toplamda kulübün kasasına 6 milyon 750 bin Euro soktu.

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