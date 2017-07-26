Lucas Lima'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Brezilyalı Lucas Lima, sosyal medyadan müjdeyi verdi. Sambacı, Instagram'dan sarı-lacivertli kalp şeklinde bir fotoğraf paylaştı.
Bu mesaj sarı-lacivertli taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu. Forvet transferinde henüz sonuç alamayan Fenerbahçe'nin Strum Graz maçı öncesi eli kolu bağlandı.
Robin Van Persie'nin sakatlanması ve forvet transferinin gerçekleşmemesi sonrasında Aykut Kocaman'ın ekibinde forvet hattında yalnız genç Ahmethan kaldı.
Fernandao'nun ismi UEFA listesine yazılmazken Strum Graz karşısında forvette Ahmethan ve Aatıf'ın isimleri ön plana çıktı.