26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Abdullah Avcı'dan gözdağı

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Abdullah Avcı'dan gözdağı
Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Bunun için yarın sahaya çıkacağız." dedi.
Abdullah Avcı'dan gözdağı Abdullah Avcı'dan gözdağı Abdullah Avcı'dan gözdağı

Abdullah Avcı, takım kaptanı Emre Belözoğlu ile karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, soruları yanıtladı.

Club Brugge'nin köklü bir kulüp olduğunu ve deneyimine saygı duyduklarını belirten Avcı, şunları söyledi:

"Son 3 senesinde sürekli gelişen, sistemi olan, günün futbolunun gereklerini uygulamaya çalışan bir takımız. İdari ve teknik açıdan iyi yönetilen bir kulübüz. Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Bunun için yarın sahaya çıkacağız. Üçüncü senesinde iki Avrupa Ligi, bu sene Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan bir takımız. Geçen senenin emeğini alacağımız, aynı zamanda bunun keyfini çıkartacağımız bir maça çıkacağız."

İki ayaklı bir maçın ilk bölümünü oynayacaklarının altını çizen Avcı, "Oyuncu kalitemiz her sene artıyor, sistemi ve planı olan bir takımız ve bu arenada önemli tecrübelere sahip oyuncu grubuna sahibiz. Kaptanımız, Türk futbolunun uluslararası arenada en fazla maça çıkan oyuncusu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıp, iyi bir sonuçla buradan dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, turu geçme şansları konusundaki bir soruya, "Matematiksel konuşmak çok doğru değil. Rakip bizden daha önce hazırlanmaya başladı, önümüzdeki hafta ligi başlıyor. Bizim ligimiz geç bitti ve daha geç başlayacağız. Uluslararası seviyede her maç zordur, ilk ayağını görüp bekleyeceğiz." cevabını verdi.

Rakibin maçlarını analiz ettiklerini belirten teknik direktör Avcı, şunları kaydetti:

"Rakibin hocasının bizim 6 maçımızı seyretme durumu normal, çünkü ben 3 senedir aynı kulüpte çalışıyorum. Rakibin hocası ise yeni geldi ama biz onun bundan önceki takımlarında oynattığı sistemlere de baktık. Özellikle son oynadıkları hazırlık maçları olan AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao maçlarını seyrettirdik ve analizini yaptık. O plan üzerinden hazırlandık. Sahada başka sistem değişikliği olacaksa da buna hazırlıklıyız."

EMRE: "KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Turuncu-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu da Club Brugge'nin Avrupa'daki deneyimine saygı duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her iki takım adına da kolay bir maç olmayacak. İyi bir takım olma adına önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de örnek kulüp olma yolunda ilerliyoruz. Biz iyi konsantre olduk, rakibimize iyi çalıştık. Yarın sahaya çıkıp ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız."

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