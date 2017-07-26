CIA: ABD, hükümeti devirmeye çalışıyor

CIA Direktörü Pompeo, ABD’nin Venezuela hükümetini devirmek üzere çalıştığını itiraf etti. Pompeo konuya ilişkin açıklamasında CIA'nin bölgedeki kanlı müdahalelerine atıfta bulunarak dalga da geçti.

CIA’den gelen itiraf üzerine Venezüella, Meksika ve Kolombiya’dan açıklama talep etti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo, Venezuelahükümetini devirmek üzere çalıştıklarını 'üstü kapalı' olarak itiraf etti. Aspen Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen güvenlik konferansında katılımcılardan birinin sorusu üzerine konuya değinen Pompeo, Venezüella’daki hükümeti devirmek için bölgedeki iki ülkeyle ile işbirliği yaptıklarını da söyledi.



Aspen Enstitü’nün yayımladığı konuşma dökümlerine göre Pompeo, Venezuela’da bir geçiş olabileceği konusunda umut dolu olduklarını ve CIA’nın bölgedeki dinamikleri ‘anlamak’ için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.



Venezüella’daki durumu görüşmek üzere Mexico City ve Bogoto’yı ziyaret ettiğini açıklayarak, ''Hem kendileri hem de bizim için daha iyi sonuçlar elde etmek üzere, yapabilecekleri şeyleri anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyordum'' diyen CIA Direktörü, Meksika ve Kolombiya’nın da Washington’ın planlarına dahil olduğuna işaret etti.

Pompeo, geçen hafta Venedik ve Bogota'yı Temmuz ayı başında ziyaret ederek Venezuela ve siyasi krizinden "daha iyi sonuç almak" için olası eylemler hakkında konuştuklarını söyledi.