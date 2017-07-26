26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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İsviçre'deki testereli saldırgan yakalandı

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İsviçre'deki testereli saldırgan yakalandı
Schaffhausen kentinde elektrikli testereyle 5 kişiyi yaralayan saldırganın yakalandığı duyuruldu.
İsviçre'deki testereli saldırgan yakalandı İsviçre'deki testereli saldırgan yakalandı İsviçre'deki testereli saldırgan yakalandı

İsviçre polisi yaptığı yazılı açıklamada, İsviçreli 51 yaşındaki Franz Wrousis'in Zürih kentinde bu akşam yakalandığını kaydetti.

Açıklamada, zanlının saldırıyı gerçekleştirdiği bölgeden yaklaşık 60 kilometre uzakta ele geçirildiği belirtildi.

İsviçre polisi, Almanya sınırındaki Schaffhausen'de eski şehir bölgesinde elinde testere bulunan bir erkeğin, dün öğle saatlerinde, sağlık sigortası şirketinin olduğu binaya girerek 5 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

Polis, saldırganın, müşterisi olduğu sağlık sigortası kurumu çalışanlarını hedef aldığını ve yaralılardan 2'sinin bu çalışanlardan olduğunu ifade etmişti.

Yetkililer, Wrousis'in şizofren olduğunu, ormanda yaşadığını, daha önce silah mevzuatına karşı gelmekten iki kez ceza aldığını, ayrıca polis tarafından agresif ve tehlikeli olarak tanımlandığını aktarmıştı.

Elektrikli testereyle yaralanan 5 kişinin hayati riski bulunmuyor.

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