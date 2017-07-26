FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor

Bayraktar, birliğin yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından, 2013 yılından itibaren yeniden piyasaya girerek fındık alımı yaptığını söyledi.

Her yıl bir önceki yıla göre biraz daha fazla fındık almayı, biraz daha büyümeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu anlamda 2016 ürünü alım sezonunun kendileri açısından olumlu geçtiğini vurguladı.

Bayraktar, 2016 ürünü fındık alımında hedeflerine ulaştıklarını dile getirerek, "FİSKOBİRLİK her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Bunu her yıl yaptığımız alım miktarı ve büyüme hedeflerimizden görmek mümkün. 2016 ürünü için 10 bin ton hedefimiz vardı. Bu rakamın üzerine çıkarak hedefimizi aştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Üretici ve üreticinin beklentileri açısından 2016 sezonunun olumlu geçmediğine işaret eden Bayraktar, "Çünkü piyasa tekelleşti. Kendi kurallarını belirledi, hal böyle olunca da üreticinin beklentileri rekoltenin azlığına rağmen karşılanamadı. Fiyat beklentilerin altında oldu. Piyasada müdahale ve stok kurumu olmadığı müddetçe, piyasada tekelleşme hızla ilerliyor. Bu durum geçen sezon daha bariz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

'FİSKOBİRLİK piyasada aktörlerden birisi'

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in piyasada aktörlerden birisi konumuna geldiğini, üretici için pazarın yanı sıra ikinci bir alternatif olduğunu kaydetti.

Alım fiyatlarını pazarda günlük oluşan rakamların biraz üzerinde tuttuklarını anlatan Bayraktar, "Bir kısım bölgelerde bu çok etkili oldu, özellikle batı bölgesinde Kocaeli'de, Karasu'da ve bazı bölgelerde. FİSKOBİRLİK, piyasada üretici için alternatif oldu. Üretici, pazarın yanı sıra birlikteki fiyata da bakarak ürününü değerlendirdi." diye konuştu.

'Birlik 2017 ürünü fındık alımına hazır'

Lütfi Bayraktar, 2017 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi peşin ve emanet sistemleriyle fındık alacaklarını söyledi.

Alımlar için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve hasadın başlamasının ardından belirleyecekleri tarihlerde sezonu açacaklarını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticimizin getireceği tüm fındığa talibiz, 15 bin tonun üzerine çıkarsak da hedeflerimize ulaşırız. İhtiyacımız kadar fındığı alırsak kendimizi başarılı görürüz. Bize 15-20 bin ton fındık lazım. Dediğim gibi bize getirilecek her fındığa talibiz."

Bayraktar, piyasa şartlarının üzerinde peşin sistemle fındık alacaklarını açıklayarak, emanete ürün bırakmak isteyenlere de depolarının kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bildirdi.

Üreticinin birliğe daha fazla destek olması durumunda FİSKOBİRLİK'in piyasadaki etkinliğini artıracağını ifade eden Bayraktar, çiftçilerden bu yönde destek istedi.