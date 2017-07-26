26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 107.506 0.43
  • Altın: 142,686 -0.58
  • Dolar: 3,5598 -0.10
  • Euro: 4,1411 -0.28

FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor

»
FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2017 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini bildirdi.
FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor

Bayraktar, birliğin yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından, 2013 yılından itibaren yeniden piyasaya girerek fındık alımı yaptığını söyledi.

Her yıl bir önceki yıla göre biraz daha fazla fındık almayı, biraz daha büyümeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu anlamda 2016 ürünü alım sezonunun kendileri açısından olumlu geçtiğini vurguladı.

Bayraktar, 2016 ürünü fındık alımında hedeflerine ulaştıklarını dile getirerek, "FİSKOBİRLİK her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Bunu her yıl yaptığımız alım miktarı ve büyüme hedeflerimizden görmek mümkün. 2016 ürünü için 10 bin ton hedefimiz vardı. Bu rakamın üzerine çıkarak hedefimizi aştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Üretici ve üreticinin beklentileri açısından 2016 sezonunun olumlu geçmediğine işaret eden Bayraktar, "Çünkü piyasa tekelleşti. Kendi kurallarını belirledi, hal böyle olunca da üreticinin beklentileri rekoltenin azlığına rağmen karşılanamadı. Fiyat beklentilerin altında oldu. Piyasada müdahale ve stok kurumu olmadığı müddetçe, piyasada tekelleşme hızla ilerliyor. Bu durum geçen sezon daha bariz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

'FİSKOBİRLİK piyasada aktörlerden birisi'

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in piyasada aktörlerden birisi konumuna geldiğini, üretici için pazarın yanı sıra ikinci bir alternatif olduğunu kaydetti.

Alım fiyatlarını pazarda günlük oluşan rakamların biraz üzerinde tuttuklarını anlatan Bayraktar, "Bir kısım bölgelerde bu çok etkili oldu, özellikle batı bölgesinde Kocaeli'de, Karasu'da ve bazı bölgelerde. FİSKOBİRLİK, piyasada üretici için alternatif oldu. Üretici, pazarın yanı sıra birlikteki fiyata da bakarak ürününü değerlendirdi." diye konuştu.

'Birlik 2017 ürünü fındık alımına hazır'

Lütfi Bayraktar, 2017 ürünü fındık alımı için piyasaya gireceklerini belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi peşin ve emanet sistemleriyle fındık alacaklarını söyledi.

Alımlar için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve hasadın başlamasının ardından belirleyecekleri tarihlerde sezonu açacaklarını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üreticimizin getireceği tüm fındığa talibiz, 15 bin tonun üzerine çıkarsak da hedeflerimize ulaşırız. İhtiyacımız kadar fındığı alırsak kendimizi başarılı görürüz. Bize 15-20 bin ton fındık lazım. Dediğim gibi bize getirilecek her fındığa talibiz."

Bayraktar, piyasa şartlarının üzerinde peşin sistemle fındık alacaklarını açıklayarak, emanete ürün bırakmak isteyenlere de depolarının kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bildirdi.

Üreticinin birliğe daha fazla destek olması durumunda FİSKOBİRLİK'in piyasadaki etkinliğini artıracağını ifade eden Bayraktar, çiftçilerden bu yönde destek istedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 142,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
ASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariki ile ilgili, toplam bedeli 24 milyon 565 bin avro olan sözleşme imzalandı.
'Mevduat faizini bankalarla görüştük''Mevduat faizini bankalarla görüştük'Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, piyasasının kendi düzeni olduğunu söyledi.
Otomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?Dolar 3,5720 liradan, avro 4,1580 liradan güne başladı.
'Petrol 40 doların altına inebilir''Petrol 40 doların altına inebilir'JBC Energy GmbH Petrol analistine göre, brent petrol 2018'in ilk çeyreğinde potansiyel olarak varil başına 40 dolara veya bu seviyenin altına inebilir.
  • Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
  • FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:51
  • Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:28
  • SGK düğmeye bastı! Özel hastanelerde yeni dönem26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
  • Hükümet harekete geçti! Rekor indirim26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:11
  • Trump'tan FED ve Yellen açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57
  • Türkiye tahminleri alt üst etti25 Temmuz 2017 Salı 22:24
  • Türkiye’den 'Altın Vuruş'25 Temmuz 2017 Salı 19:00
  • Türkiye Almanya'yı solladı! Parmak ısırtan başarı25 Temmuz 2017 Salı 18:40
  • İşte Zeybekçi'nin büyüme beklentisi25 Temmuz 2017 Salı 15:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri