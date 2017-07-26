'Mevduat faizini bankalarla görüştük'

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılıktaki faizoranlarını değerlendirdi.
"Bankacılık sektörünün sağlamlığında ve kârlılığında bir sorun yok" diyen Akben, bunun rakamlara da yansımış durumda olduğunu belirtti.
Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve piyasanın kendi düzeni olduğunu belirten Akben sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Yatırımcılar açısından yüksek faiz iyi değil. Mevduat faizindeki gerileme kredi faizlerine olumlu yansıyacak"