26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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'Mevduat faizini bankalarla görüştük'

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'Mevduat faizini bankalarla görüştük'
Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, piyasasının kendi düzeni olduğunu söyledi.
'Mevduat faizini bankalarla görüştük' 'Mevduat faizini bankalarla görüştük' 'Mevduat faizini bankalarla görüştük'

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılıktaki faizoranlarını değerlendirdi. 

"Bankacılık sektörünün sağlamlığında ve kârlılığında bir sorun yok" diyen Akben, bunun rakamlara da yansımış durumda olduğunu belirtti.

Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve piyasanın kendi düzeni olduğunu belirten Akben sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yatırımcılar açısından yüksek faiz iyi değil. Mevduat faizindeki gerileme kredi faizlerine olumlu yansıyacak"

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