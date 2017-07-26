26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 107.506 0.43
  • Altın: 142,686 -0.58
  • Dolar: 3,5598 -0.10
  • Euro: 4,1411 -0.28

Yavuz Bingöl'e büyük şok!

»
Yavuz Bingöl'e büyük şok!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimine müdahale eden Yavuz Bingöl mahkemelik oldu.
Yavuz Bingöl'e büyük şok! Yavuz Bingöl'e büyük şok! Yavuz Bingöl'e büyük şok!

Bingöl’ün ikna etmesiyle intihardan vazgeçen Ahmet G., Bingöl’ün fotoğrafını çekmek suretiyle kendisini ifşa ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Yavuz Bingöl, 3 Kasım 2016'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimine müdahale etmişti. “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinin setine giderken bir gencin köprünün korkuluklarına çıktığını fark eden ünlü oyuncu, aracını durdurup olay yerine gitmişti. Gençle 10 dakika boyunca konuşan ve onu intihardan vazgeçiren Bingöl, olayla ilgili şunları söylemişti: “Çocuk benim hayranımmış. Beni görünce ağlamaya başladı. 10 dakika konuştuk, sonunda intihar etmekten vazgeçti. Bir can kurtarmak güzel bir şey tabii ki. Ama gençleri böyle görmek çok üzücü.”

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENÇ ŞİKÂYET ETTİ

İntihara kalkışan Ahmet G., geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak Bingöl hakkında şikâyetçi oldu. Bingöl'ün kendisini intihardan vazgeçirmediğini iddia eden Ahmet G.; ünlü türkücünün yanındaki şahsın ise korkuluklara çıkarken fotoğrafını çekip kendisini ifşa ettiğini ileri sürdü.

BİNGÖL İFADE VERDİ

Yürütülen soruşturmada Yavuz Bingöl ifade verdi. Bingöl, olay günü korkuluklara çıkarak atlamak üzere olan şahsı görünce duruma müdahale etmek için durduğunu anlattı. İfadesinde Ahmet G.'nin kendisini gördüğünde "Yavuz baba, senin türkülerinle büyüdüm" diyerek intihar etmek istediğini söylediğini belirtti. Polisin kendisini uyarması sonrası olay yerinden ayrıldığını söyleyen Bingöl, "O kişinin beni neden şikayet etiğini anlamadım. Ben ona yardım edebileceğimi, hayatı sevmesi gerektiğini söyledim" diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Bingöl'ün ünlü biri olduğunu, yoldan geçen vatandaşların fotoğrafını çekmiş olabileceğini belirterek ünlü şarkıcının olayda kusursuz olduğuna karar verdi ve soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi''Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in doğduğu köyde eskiden faaliyet gösteren Gülen Vakfının eski Müdürü Ümit Akdemir, örgütle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Taksim’de yürek yakan görüntü!Taksim’de yürek yakan görüntü!Taksim’de bonzai kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü yürekleri yaktı. Gencin halini gören çevredeki vatandaşlar gence yardımcı olmak için seferber oldu.
Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!Adana'da evlilik vaadiyle 77 yaşındaki adamı kandırıp ara sokakta öldüresiye dövdükten sonra 4 bin 500 lirasını gasp eden zanlı yakalandı.
Yavuz Bingöl'e büyük şok!Yavuz Bingöl'e büyük şok!15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimine müdahale eden Yavuz Bingöl mahkemelik oldu.
Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldıDr. Sadık Ahmet dualarla anıldıBatı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 22. yılında dualarla anıldı.
Emekliliğine 3 gün kalmıştı...Emekliliğine 3 gün kalmıştı...Muğla'nın Bodrum ilçesinde emekliliğine 3 gün kalan bir öğretmen evinde ölü bulundu.
  • Cenaze namazında dikkat çeken görüntü26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:09
  • Ünlü işadamı hayatını kaybetti26 Temmuz 2017 Çarşamba 06:58
  • 'Hero' tişörtünün nasıl geldiği belli oldu25 Temmuz 2017 Salı 17:58
  • FETÖ elebaşını sarsan ölüm haberi!25 Temmuz 2017 Salı 16:01
  • Gamze Özçelik'in kardeşi tesettüre girdi25 Temmuz 2017 Salı 12:46
  • Yüsra Osmanoğlu vefat etti25 Temmuz 2017 Salı 12:43
  • O polisin kim olduğu ortaya çıktı!25 Temmuz 2017 Salı 12:22
  • Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi25 Temmuz 2017 Salı 11:48
  • Müebbetten kurtaran mesaj!25 Temmuz 2017 Salı 11:45
  • 'Altın Elbiseli Adam' hayatını kaybetti25 Temmuz 2017 Salı 11:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri