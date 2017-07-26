26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Taksim’de yürek yakan görüntü!

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Taksim’de yürek yakan görüntü!
Taksim’de bonzai kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü yürekleri yaktı. Gencin halini gören çevredeki vatandaşlar gence yardımcı olmak için seferber oldu.
Taksim’de yürek yakan görüntü! Taksim’de yürek yakan görüntü! Taksim’de yürek yakan görüntü!

İddiaya göre Taksim’de bir genç bonzai kullandı. Bonzai maddesini kullanan genç kendinden geçti. Yanındaki arkadaşı onu ayıltmak için elinden geleni yaptı. Ancak genci ayıltmak mümkün olmadı. Bonzai içen genci arkadaşı kaldırıp götürmek istedi ancak onu da başaramadı. Çevrede durumu fark eden vatandaşlar gence yardım etmeye başladı. Elinde su şişesi olan vatandaşlar genci ayıltmak için bir süre uğraştı. Biraz zaman sonra kendine gelmeye başlayan genç ile arkadaşı Taksim meydanında bulunan banklara giderek orada oturmaya devam etti. Gencin ibretlik görüntüsü ise kamera tarafından kaydedildi.

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