Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'un kendisine ABD'de üç adet 'büyük ve güzel' fabrika sözü verdiğini açıkladı.

Seçim döneminden bu yana ABD merkezli şirketlere üretimi ülke içine taşıma baskısı yapan Trump, sonunda bu şirketlerin en büyüklerinden Apple'dan söz aldığını açıkladı.

APPLE FABRİKA AÇMAZSA, EKONOMİDE BAŞARISIZ OLACAK

Geçtiğimiz martta seçim dönemi konuşmasında "Apple'a bilgisayarlarını ve iPhone'larını Çin'de değil, kendi topraklarımızda ürettireceğim" demişti. ABD Başkanı, Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, şirketim CEO'su Tim Cook ile yaptığı telefon görüşmesinde kendine "üç büyük ve güzel fabrika" kurma sözü verdiğini belirtti.

Trump, Cook'a "Tim, biliyorsun, bu ülkede fabrikalar açmaya başlamadığın sürece, yönetimimi ekonomik olarak başarılı bulmayacağım" dediğini söyledi ve ekledi: "Beni aradı ve bu konuda adım attıklarını söyledi."

Apple, telefon, tablet gibi ürünlerini kendisi üretmiyor. Üretimi Çin ve Tayvan gibi ülkelerde, anlaşmalı kuruluşlara yaptıran şirketin ABD'deki tek üretimi Mac Pro cihazları. Ancak bunların üretiminin ABD'de devam edeceği konusunda ise bir netlik bulunmuyor.

ABD İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM YATIRIMI

Bu duruma bakarak, Donald Trump'ın Apple'ın sisteminden haberdar olmadığını ve bu konuyu da pek iyi anlamadığını söylemek mümkün. Her ne kadar Apple fabrika açmayacak olsa da, çalıştığı tedarikçilerin ABD'de fabrika açması olası.

Geçtiğimiz günlerde, şirket iPhone ve birçok akıllı telefondaki çizilmeye ve darbelere dayanıklı, Gorilla Glass adlı ön camları üreten Corning'e 200 milyon dolar yatırım yaptı. Hâlihazırda Kentucky'de üretim yapan şirket, böylece yeni bir fabrika açacak olabilir. Ayrıca en önemli Apple tedarikçilerinden birisi olan Foxconn da ABD'de fabrika açmayı düşündüğünü daha önce açıklamıştı.

246 MİLYAR DOLAR NAKİTİ VAR

Tüm bunlara rağmen, Apple, ABD'de üretime 1 milyar dolar yatırım yapacağını da açıkladı. Ancak bu durum da, Apple'ın başka şirketlere yapacağı yatırım olarak yorumlandı. Bunun arkasında, diğer ülkelerdeki vergi oranlarının yükselmesi de yatıyor. Şirketin ABD dışındaki 246 milyar dolar nakit parası bulunuyor.