26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 107.506 0.43
  • Altın: 142,686 -0.58
  • Dolar: 3,5598 -0.10
  • Euro: 4,1411 -0.28

Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söyledi

»
ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'un kendisine ABD'de üç adet 'büyük ve güzel' fabrika sözü verdiğini açıkladı.
Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söyledi
Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söyledi Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söyledi Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söyledi

Seçim döneminden bu yana ABD merkezli şirketlere üretimi ülke içine taşıma baskısı yapan Trump, sonunda bu şirketlerin en büyüklerinden Apple'dan söz aldığını açıkladı.

APPLE FABRİKA AÇMAZSA, EKONOMİDE BAŞARISIZ OLACAK

Geçtiğimiz martta seçim dönemi konuşmasında "Apple'a bilgisayarlarını ve iPhone'larını Çin'de değil, kendi topraklarımızda ürettireceğim" demişti. ABD Başkanı, Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, şirketim CEO'su Tim Cook ile yaptığı telefon görüşmesinde kendine "üç büyük ve güzel fabrika" kurma sözü verdiğini belirtti.

Trump, Cook'a "Tim, biliyorsun, bu ülkede fabrikalar açmaya başlamadığın sürece, yönetimimi ekonomik olarak başarılı bulmayacağım" dediğini söyledi ve ekledi: "Beni aradı ve bu konuda adım attıklarını söyledi."

Apple, telefon, tablet gibi ürünlerini kendisi üretmiyor. Üretimi Çin ve Tayvan gibi ülkelerde, anlaşmalı kuruluşlara yaptıran şirketin ABD'deki tek üretimi Mac Pro cihazları. Ancak bunların üretiminin ABD'de devam edeceği konusunda ise bir netlik bulunmuyor.

ABD İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM YATIRIMI

Bu duruma bakarak, Donald Trump'ın Apple'ın sisteminden haberdar olmadığını ve bu konuyu da pek iyi anlamadığını söylemek mümkün. Her ne kadar Apple fabrika açmayacak olsa da, çalıştığı tedarikçilerin ABD'de fabrika açması olası.

Geçtiğimiz günlerde, şirket iPhone ve birçok akıllı telefondaki çizilmeye ve darbelere dayanıklı, Gorilla Glass adlı ön camları üreten Corning'e 200 milyon dolar yatırım yaptı. Hâlihazırda Kentucky'de üretim yapan şirket, böylece yeni bir fabrika açacak olabilir. Ayrıca en önemli Apple tedarikçilerinden birisi olan Foxconn da ABD'de fabrika açmayı düşündüğünü daha önce açıklamıştı.

246 MİLYAR DOLAR NAKİTİ VAR

Tüm bunlara rağmen, Apple, ABD'de üretime 1 milyar dolar yatırım yapacağını da açıkladı. Ancak bu durum da, Apple'ın başka şirketlere yapacağı yatırım olarak yorumlandı. Bunun arkasında, diğer ülkelerdeki vergi oranlarının yükselmesi de yatıyor. Şirketin ABD dışındaki 246 milyar dolar nakit parası bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Barzani bildiğini okuyor! Sandık yerleri bile...Barzani bildiğini okuyor! Sandık yerleri bile...Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 'bağımsızlık referandumu'nda kurulacak sandıkların yerleri ve sayısı açıklandı.
Avrupa'dan çifte standart! Flaş Hamas kararıAvrupa'dan çifte standart! Flaş Hamas kararıAvrupa Adalet Divanı, Hamas'ın terör örgütleri listesinde tutulması kararını aldı.
Trump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söylediTrump, Apple'ın ABD'de 3 fabrika açacağını söylediABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'un kendisine ABD'de üç adet 'büyük ve güzel' fabrika sözü verdiğini açıkladı.
İsviçre'deki testereli saldırgan yakalandıİsviçre'deki testereli saldırgan yakalandıSchaffhausen kentinde elektrikli testereyle 5 kişiyi yaralayan saldırganın yakalandığı duyuruldu.
Trump'a şok! İlk raundu kaybettiTrump'a şok! İlk raundu kaybettiABD Senatosunda, Cumhuriyetçi senatörlerin, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformunun iptaline yönelik sunduğu ilk yasa tasarısı reddedildi.
Ülke şokta! Kaymakama suikastÜlke şokta! Kaymakama suikastAfganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şibe Koh ilçesi Kaymakamı Abdurahim Haydari, makam aracını hedef alan bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.
  • Flaş açıklama! ABD İsrail'e övgüler dizdi26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:48
  • CIA: ABD, hükümeti devirmeye çalışıyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
  • Londra yine şoku yaşadı! Dakikalarca su tuttular26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
  • Katar'dan Türkiye mesajı!26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46
  • Saldırıya geçtiler! Küstah 'Erdoğan' çıkışı26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:45
  • Ortadoğu’nun kiralık katili Dahlan yeni iş aldı!26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:04
  • BMGK'da Türkiye'den İsrail'e çağrı26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:01
  • ABD onayladı! 3 ülkeye yaptırım kararı26 Temmuz 2017 Çarşamba 06:57
  • İsrail'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap!25 Temmuz 2017 Salı 23:49
  • Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı değilim...25 Temmuz 2017 Salı 23:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri