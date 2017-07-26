Avrupa'dan çifte standart! Flaş Hamas kararı

Rus haber ajansı Sputnik'in son dakika olarak geçtiği habere göre, Avrupa Adalet Divanı, Hamas'ın Avrupa'da "terör örgütü" statüsünde kalması gerektiği kararını aldı. Mahkeme, dosyanın yeniden gözden geçirilmesi için geri gönderdi.
AVRUPA'DAN ÇİFTE STANDART
PKK/PYD terör örgütünü her gün sokaklarında teröristbaşının ve örgütün paçavralarıyla dolaşmasına izin veren, FETÖ teröristleriyle mücadelede sürekli ayak direten Avrupa ülkeleri, Filistin halkının davasını savunan ve siyasi mücadele veren Hamas'ı terör örgütü statüsünde tutma kararı, çifte standartlıkta zirve yaptığının göstergesi oldu.