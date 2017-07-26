Barzani bildiğini okuyor! Sandık yerleri bile...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 'bağımsızlık referandumu'nda kurulacak sandıkların yerleri ve sayısı açıklandı. IKBY Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, tartışmalı bölgelerdeki seçim çalışmalarının büyük oranda bittiği ve KBY sınırları içerisinde bulunan 284 merkezde toplamda 2069 sandık kurulacağı belirtildi.
Başkent Erbil'de 53, IKBY bölgesinin ikinci büyük şehri Süleymaniye'de ise 74 merkezin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in Referandum Komisyonu'na Kerkük temsilcisi olarak seçildiği bilgisi de paylaşıldı.
IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan 'bağımsızlık referandumu'nun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti