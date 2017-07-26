26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Erdoğan'dan YÖK'e çağrı: Gözden geçirin!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu.
Erdoğan'dan YÖK'e çağrı: Gözden geçirin!
Erdoğan'dan YÖK'e çağrı: Gözden geçirin! Erdoğan'dan YÖK'e çağrı: Gözden geçirin! Erdoğan'dan YÖK'e çağrı: Gözden geçirin!

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Konferansımızın medeniyet coğrafyamızdaki yüksek öğretim sorunlarının tartışıldığı yeni işbirliğinin kapılarını aralayacağına inanıyorum. sayın YÖK Başkanı ve ekibine vermiş olduğu emeklerine ayrıca teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam medeniyetinin özü hepimizin de bildiği gibi kardeşliktir. Dayanışmadır. Bir duvarı konuşturan tuğlalar gibi birbiriyle kenetlenmektir.

MÜSLÜMANLAR ANCAK KARDEŞTİR

Bu açıdan yaklaştığımızda kültürel, siyasi, mezhebi, etnik farklılıklarımız handikapımız değil en büyük zenginliklerimiz, en önemli yanımızdır. Müslümanlar ancak kardeştir. Sınırlarımızın aramıza girmemize, bizi birbirimizden koparmasına asla izin veremeyiz. Son zamanlarda yaşanan hadiselerin aramıza yeni duvarlar, bariyerler ördüğü de bir gerçektir.

NASIL BU HALE GELDİK, BUNLAR BİZİ ÜZÜYOR...

Hafta sonu Körfez turuna çıkışımızın sebebi işte oradaki bariyerler sebebiyle. 3 kardeş ülke... Biz bu hallere neden düştük. Bunlar bizi üzüyor,  bizi yaralıyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Biz diyalog yoluyla herhangi bir sıkıntı olduğu zaman birbirimizle oturarak, konuşarak çözemez miyiz? Rabbimiz ne emrediyor, bütün işlerinizde müşavere ediniz. Bir sıkıntı mı var, açarız telefonu şurada bir konu oldu, neden, niçin, bu sıkıntının altında yatan mesele nedir deriz, çözüm yollarına gideriz. Yok çözüm yoluna değil de etrafımıza birilerini alarak herhangi bir kardeşimizi sıkıştırırsak bunlar bize yakışmaz. 

MESELE MÜSLÜMANLAR OLUNCA SUS PUS OLUYORLAR

Müslümanların mevcut güçsüzlüğünden, parçalanmışlığından cesaret alan İsrail yönetimi, Kudüs'ün İslami karakterini tahribe yöneliyor. Her fırsatta ülkemizi eleştiri yağmuruna tutanlar mesele Filistin, Kudüs, Müslümanların hakkı hukuku olunca birden sus pus kesiliyor. Hiç kimse bizden artık bıkkınlık derecesinde bu iki yüzlülüklere sessiz kalmamızı bekleyemez.

MUSEVİLERİ KORUMA ALTINA ALMAMIZ LAZIM

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın onurunun korunması sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm İslam aleminin vazifesidir, görevidir. İstanbul'umuzda sinagoglar, havralar var. Bu olaylar olurken bazı gruplara sinegoglara saldırma yoluna gittiler. İlk işim İstanbul Valisine ve emniyet müdürüne "Bizim dinimiz bunlara müsaade etmez, İsrail böyle yapıyorsa biz böyle yapamıyoruz. Tam aksine buralara ibadet eden Musevileri koruma altına almamız lazım" dedim. Sağolsun korumayı sağladılar. Müslümanın görevi de zaten budur.

İSRAİL'İN KARARI OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL

İsrail'in metal dedektörleri kaldırması olumlu bir adım olmuştur ama yeterli değildir. Cuma günü namaz için gelenlere kapıların kapanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Mescid-i Aksa'nın kapısı dünya Müslümanlarına kapatılamaz. İsrail insan haklarına saygılı  davranmalıdır.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE KONUŞTUM, DEDİM Kİ...

İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine bütün bunları aktardım. Dedim ki, "Artık sizler de bir Cumhurbaşkanı olarak bu konudaki ağırlığınızı koymalısınız". Ben Cumhurbaşkanı olarak ancak Cumhurbaşkanı ile görüşürüm. Başbakanım İsrail Başbakanı ile görüşür. Uluslararası diplomasinin gereğini yapıyoruz. İsrail yönetimine şunu hatırlatmakta fayda var. Bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsak, istiyorsanız, başkalarını  tehdit etmek yerine kendisini ve bölgeyi ateş çemberine sokabilecek politikalardan kaçınmak gerekiyor.

BU GERÇEK İÇİMİZİ ACITIYOR

Doğru tedavinin yolu teşhisin doğru konmasından geçer. Son birkaç asırdır kitaptan kütüphaneden daha fazla uzak düşüyoruz. İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55'inin okuma yazma bilmemesi gerçeği içimizi acıtıyor. Üniversiteler bilimin özgür ve özgün düşüncenin üretim merkezidir. Teröre bulaşmayan her türlü fikrin üniversitede yeri vardır.

YÖK BAŞKANINA ÇAĞRI: BU NEDİR ALLAH AŞKINA, GÖZDEN GEÇİRİN

Üniversitelerimiz arasında tecrübe paylaşımını ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımızdan 'Mevlana' programını 'Erasmus' benzeri bir program haline dönüştürmesini rica ediyorum. Değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve ortak diploma programlarının da devreye alınması şarttır. Hala YÖK'ün 250'ye aşkın ortak diploma programı bulunuyor. YÖK Başkanımızdan ricam, en az 15 üniversitemizin, lisans, yüksek lisans ve doktorada ortak diploma çalışmasını başlatmasıdır. Allah aşkına şu yrd. doç'luk olayı nedir ya bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. 

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