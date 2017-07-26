Fenerbahçe'de Simon Kjaer şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya giderken takımın en önemli isimlerinden olan Simon Kjaer kadroda yer almadı.



Bilindiği gibi Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti.

TRANSFER ENDİŞESİYLE Mİ KADROYA ALINMADI?

Bazı kaynaklarda Fenerbahçe'nin Kjaer'in transferine engel teşkil etmemesi için Avrupa kupası maçında kadroya almadığı yazılıyor ancak UEFA'nın düzenlemesinde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi 1., 2., 3. ön eleme turları ve play-off turunda forma giyen bir futbolcu, grup aşamasında başka bir takım adına forma giyebiliyor. Kjaer ile ilgili 'Sturm Graz maçında oynarsa transfer olduğu takımın Avrupa maçında oynayamaz' bilgisi yanlış.