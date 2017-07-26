26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabı

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Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabı
Transfer çalışmalarına üç koldan devam eden Galatasaray'da, Arda Turan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabı Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabı Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabı

Galatasaray kulüp başkanı Dursun Özbek, Ağustos ayının ilk haftası için Arda'dan randevu almıştı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, bire bir gerçekleşecek bu görüşme öncesinde, Özbek'in Arda'dan olumlu yönde bir söz aldığı da ortaya çıktı.

30 yaşındaki futbolcunun, Özbek'in ilettiği, "Galatasaray'a döner misin" sorusuna, "Neden olmasın, kulüpler anlaşsın yeter" cevabını verdiği öğrenildi. Başkanın bu nedenle somut adımlar atmaya başladığı ve öncelikle Arda'yla kontrat detaylarını görüşmek istediği bildirildi.

Kiralık olarak gerçekleşecek

Arda Turan transferinin nasıl gerçekleşeceği konusundaki detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Buna göre Galatasaray, yıldız futbolcuyu Barcelona'dan 1 sezonluğuna kiralayacak. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunması beklenmiyor. Tecrübeli futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro civarında garanti ücret verilecek. Ayrıca Selçuk İnan'ın da gönlü alınarak kaptanlık pazubandı Arda'ya sunulacak.

Özbek'i çok heyecanlandırdı

Başkan Dursun Özbek'in, Arda Turan'dan gelen olumlu mesaj karşısında çok heyecanlandığı ve "En büyük transferimiz olacak" dediği öğrenildi. Barcelona'nın ABD kampına götürülen, ancak takımda kalıp kalmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmayan Arda için, İspanyol kulübü tarafından birkaç milyon Euro'luk kiralama bedeli talep edildiği de gelen haberler arasında.

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