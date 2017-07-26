Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Dün 143,1-143,8 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 143,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 142,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da dün günü 1.250 liradan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 1.245 dolardan alıcı buluyor.
Dün 143,1-143,8 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 143,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 142,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da dün günü 1.250 liradan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle 1.245 dolardan alıcı buluyor.