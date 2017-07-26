26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Mehmet Görmez ilk kez konuştu! Görevi bırakacak mı?

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Mehmet Görmez ilk kez konuştu! Görevi bırakacak mı?
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.
Mehmet Görmez ilk kez konuştu! Görevi bırakacak mı? Mehmet Görmez ilk kez konuştu! Görevi bırakacak mı? Mehmet Görmez ilk kez konuştu! Görevi bırakacak mı?

Görevinden ayrılacağı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görmez, ''Görevi bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve başlayacak mısınız?'' soruna şu yanıtı verdi:

''Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım.''

SON GÜNLERİM

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunun açıklandığı toplantıdaki konuşmasına başlarken 'son günlerim' demişti.

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