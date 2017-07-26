26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Yeni gizli rapor! Seri üretime geçiyorlar..

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Yeni gizli rapor! Seri üretime geçiyorlar..
Pentagon’a göre, Kuzey Kore 2018 yılında kıtalararası balistik nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip olabilir.
Yeni gizli rapor! Seri üretime geçiyorlar.. Yeni gizli rapor! Seri üretime geçiyorlar.. Yeni gizli rapor! Seri üretime geçiyorlar..

Pentagon’un hazırladığı yeni gizli bir raporda, daha önce söylenenin aksine Kuzey Kore'nin 2018 yılında kıtalararası balistik nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip olabileceği yer aldı.

2020'DEN ÖNCE OLMAZ DENİLİYORDU

Washington Post gazetesinin haberine göre, Pentagon istihbarat birimi Defence Intelligency Agency (DIA) daha önceki değerlendirmesinde Kuzey Kore’nin bu kapasiteye ulaşmasını 2020 yılından önce olmayacağını öngörüyordu.

Raporda Kuzey Kore’nin son yaptığı denemelerden sonra elde edilen bilgilerde Kuzey Kore’nin "şaşırtıcı derecede teknik ilerleme kaydettiği" belirtiliyor.

2018'DE SERİ ÜRETİME BAŞLANABİLİR

Habere göre, DIA’nın hazırladığı belgenin içeriği konusunda bilgi sahibi olan bir kaynak, raporda teknik ilerlemenin, "füzelerin 2018 yılında seri halde üretilebicek düzeyde olduğunun" yazıldığını belirtiyor.

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