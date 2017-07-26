Büyük çözülme! Toplu halde teslim oldular

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Van Gürpınar’da devam eden operasyonda tespit edilen bir mağara içerisinde bir kilogram amonyum nitrat, bir adet güneş paneli, bir adet akü, üç adet Kürtçe İncil, iki adet Hristiyanlıkla ilgili kitap, 100 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Bingöl Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Diyarbakır Sur ve Kulp ilçelerinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette iki adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı Tutak’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 42 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, Bingöl Yayladere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir adet anti-personel mayını, bir adet araç telsizi, bir adet el telsizi, bir adet gece görüş dürbünü, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 20 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe’de bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Silopi’de ise Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.