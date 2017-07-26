26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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DEAŞ'in kirli Türkiye planı

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DEAŞ'in kirli Türkiye planı
Adana'daki DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de bulunduğu 11 kişi hakkında 21 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
DEAŞ'in kirli Türkiye planı DEAŞ'in kirli Türkiye planı DEAŞ'in kirli Türkiye planı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün sözde "Adana emirinin" de aralarında yer aldığı 8'i tutuklu 11 sanık hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CANLI BOMBA EYLEMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği operasyonda yakalanmalarının ardından tutuklanan DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" Abdulkerim Ç'nin (32) yanı sıra Ali K. (25), Ersin K. (26), Fevzi T. (31), Muhammet T. (21), Murat T. (20), Seyit Ali Ş. (26) ve Yılmaz K. (22) ile Merkez Sabancı Camisi'nde geçen yıl cuma namazı sırasında "canlı bomba" eylemi yapmaya çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan (34), Mahmut Ö. (45) ve Saim Y. (26) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, örgüt evinde yakalanan Ali K, Seyit Ali Ş. ve Murat T'nin ifadelerinden, Fevzi T'nin İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon 2 araçla yapılabileceğini konuştukları aktarıldı.

Zanlıların, Fevzi T'nin evinde bulundukları sırada Türkiye ve Adana'da bulunan örgütün "mürtet" olarak adlandırdığı bazı isimlere yönelik saldırı için bomba yapabilecek bir örgüt mensubu aradıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

Şüphelilerden Ersin K. iddianameye yansıyan ifadesinde, DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmek üzere Adana'ya geldiğini ve kendisini Fevzi T'nin karşıladığını bildirdi.

Yakalandığı hücre evinde, Fevzi T'nin Konya'dan gelen Ali K. ile aralarında İncirlik Hava Üssü'ne saldırı yapılıp yapılamayacağını konuştuklarına dikkati çeken Ersin K, "Ali K. böyle bir saldırının imkansız olduğunu söyledi. Sonra Fevzi, Ali'ye ülkemizde bulunan örgütle aynı fikir ve düşüncelerde olmayan diğer cemaatlere karşı bombalı eylem yapmak istediğini söyleyip bana bombalı paket yapacak birisinin olup olmadığını sordu. Bunun haricinde yapılacak hiçbir eylemden bilgim alakam yok." ifadelerini kullandı.

"Örgüt evinden çıkmak yasaktı"

Zanlılardan Ali K. da Konya'dan Adana'ya terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye geçmek için geldiğini, örgüt üyelerinin telefonuna yüklediği Telegram programı üzerinden haberleştiğini ifade etti.

Ali K, ifadesinde, şunları kaydetti:

"Fevzi T, bulunduğumuz evde ben, Murat T, Seyit Ali Ş. ve Yılmaz K. bulunduğu sırada bana 'İncirlik Hava Üssü'ne nasıl saldırabiliriz?' diye sordu. Ben de güvenlik tedbirlerinin çok sıkı olduğunu, böyle bir saldırının başlamadan bertaraf edileceğini söyledim. Fevzi, İncirlik Hava Üssüne 2 araçla girilebileceğini, öndeki aracın küçük araç olacağını arkadaki aracın da bomba yüklü büyük bir araç olacağını, küçük aracın önden ilk güvenlik duvarını bertaraf ettikten sonra diğer büyük araçla gerçek bombalı eylemi gerçekleştireceğini söyledi. Fevzi'ye önceki tarihlerde böyle bir keşif yapıldığını ancak bunun imkansız olduğunu söyledim."

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