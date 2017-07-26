26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis

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'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
18 ayrı perukla kılıktan kılığa girerek 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Arzu Mertgil hakkında 798 yıl hapis istendi.
'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis

Bursa’da, yüzlerce kişiyi “ponzi” adı verilen yöntemle dolandırarak 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı.

798 yıl hapsi talep edilen sanık, “18 perukla insanları kandırdığım iddia edildi. Bu doğru değildir. 10 yıldır protez saç kullanıyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, İzmir ve İstanbul illerinde çok sayıda vatandaşın dolandırılması üzerine harekete geçti.

Polisin uzun soluklu takibi neticesinde, yüzlerce kişiden şu ana kadar tespit edilen toplam 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Arzu Mertgil isimli kadın dolandırıcı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Bursa ve civar illerde yüzlerce mağduru “ponzi yöntemi” ile dolandırdığı iddia edilen ve üzerinden sahte kimlik ile ehliyet, 18 adet peruk, bir miktar para çıkan Arzu Mertgil tutuklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 798 yıla kadar hapsi talep edilen Arzu Mertgil, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan G.Ş., S.Ç., S.T., R.A. katılırken, A.K. ve E.K. ise katılmadı.

TEZGAHTAR: “8 AYRI BANKADAN 228 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİM”

Tezgahtar olarak çalıştığını ifade eden R.Y. (30) ise, “8 bankadan 228 bin lira kredi çektim. Aylık yüzde 10 para kazanacaktım. Bu para karşılığında bana 2011 model araç teminat olarak verildi. Birde İzmir’den daire verileceği söylendi. Babam, daireyi almak için İzmir’e gitti. Tam araştırmamış. Tapuyu üzerine aldı. Daha sonra araştırdık, orası boş tarlaymış” dedi.

“1 MİLYON 600 BİN LİRA VERDİM”

Mali müşavir olarak çalışan Ş.D. ise, “İş kurmak için Arzu ile tanıştım. Yanındaki bir arkadaşı Arzu ile sistemi anlattı. Ben de iş kurmak için kendisine toplamda 1 milyon 600 bin lira verdim. Ayrıca 600 bin lira değerinde de dükkanım satıldı. Toplamda 2 milyon 200 bin zararım var” diye konuştu.

"HAK EDİŞİMDEN BANA BORÇ VERDİ"

Şikayetçilerden G.D. de, “Benim 120 bin lira kredimi Arzu ödedi. Daha sonra 333 bin lira ve ev ipoteği karşılığında 180 bin lira aynı gün 8 bankadan kredi çektim.

Toplam 513 lira parayı Arzu’ya verdim. O da bana 2 aylık toplam 40 bin lira hak ediş parası verdi. Sonraki ay Arzu, şirket çalışanlarının Ramazan ayı sebebiyle umrede olduğunu söyleyerek, hak ediş veremeyeceklerini söyledi. Çok sıkışık olduğumu söyleyince, sonraki hak edişlerimden borç olmak üzere 9 bin lira para verdi” şeklinde konuştu.

KUAFÖRÜNÜ BİLE DOLANDIRMIŞ, BAŞKASININ KREDİ KARTIYLA KIZININ OKUL MASRAFLARINI KARŞILAMIŞ

Öte yandan, sanığın kuaförü B.K., kendisinin de 380 bin lira dolandırıldığını anlattı. Arzu Mertgil’den hiç hak ediş almadığını ifade eden kuaförü, işi gereği kendisinden para aldığını söyledi.

235 bin lira dolandırıldığını belirten Y.K. ise, Arzu’nun kendi kredi kartıyla kızının okul masraflarını karşıladığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelen 35 mağdurun ifadesini aldıktan sonra Arzu Mertgil’in tutukluluk halinin devamına, eksik evrakların giderilmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın ardından otobüse bindiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen sanık yüzünü kapattı.

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