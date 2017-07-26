Birliğin kuruluşu "Bu i..... faşistleri öldürür. Ateşe karşılık veriyoruz. Rakka'da gökkuşağı bayrağını dalgalandıracağız" sözleriyle duyuruldu. TQILA birliğinde kaç kişinin yer aldığı ise açıklanmadı.
Kuruluş bildirisinde "Aşırı dinci terör örgütü DEAŞ'ın eşcinsel erkekleri çatıdan attığı, taşlayarak öldürdüğü görüntülere seyirci kalamazdık" denildi.
Eşcinselliğin cezasını idam olarak açıklayan DEAŞ, Suriye ve Irak'ta bugüne kadar yüzlerce eşcinseli infaz etti. DEAŞ, geçen yıl Amerika Orlando'da eşcinsellerin gittiği gece kulübüne saldırmış 49 kişiyi öldürmüştü.
DEAŞ'lı teröristlerin eşcinselleri çatıdan attığı görüntüler kan dondurmuştu.
26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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YPG terör örgütünden eşcinsel açılımı
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG bünyesinde, yabancı askerlerden oluşan Eşcinsel İsyan ve Kurtuluş Ordusu (TQILA) kuruldu.
Birliğin kuruluşu "Bu i..... faşistleri öldürür. Ateşe karşılık veriyoruz. Rakka'da gökkuşağı bayrağını dalgalandıracağız" sözleriyle duyuruldu. TQILA birliğinde kaç kişinin yer aldığı ise açıklanmadı.
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