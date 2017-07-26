26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber

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Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
Oyuncu, şair ve tarihçi olarak bilinen Pelin Batu'nun 144 bin takipçisi bulunan Twitter hesabı hacklendi.
Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber

Yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Pelin Batu'nun 144 bin takipçisi bulunan Twitter hesabı 'Ayyıldız Tim' tarafından hacklendi. Ayyıldız Tim hacklediği hesaptan tweetler attı.

Paylaşımlarda, 'Her fırsatta kumpas kurduğum Recep Tayyip Erdoğan'dan ve gazi Türk milletinden özür dilerim" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahrol pkk, kahrol apo, kahrol fetö, yaşasın pöh, yaşasın jöh, yaşasın devlet, yaşasın Türkiye" yazıldı. Batu'nun hesabı çalınması sonrası, sosyal medyada günün konusu oldu.

2 YIL ÖNCE 'NAMAZ KILMAM, ORUÇ TUTMAM' DEMİŞTİ

İnanmadığım şeyleri yapmam çıkışıyla çok konuşulan Batu namaz kılmam, oruç da tutmam açıklamasıyla günlerce çok konuşulmuştu...

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AİLECEK HDP'YE OY VERDİK

Pelin Batu sosyal medya hesabından HDP'ye oy desteğinde bulunmuş, 1 Haziran seçimlerinden sonra da ailecek HDP'ye oy verdik açıklamasını yapmıştı...

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